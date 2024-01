Tradicional Bloco Galo da Madrugada, que desfila durante o sábado de carnaval no Recife, é considerado o maior do mundo

Com expectativa de atrair mais de 2,2 milhões de turistas de todo o mundo para o estado de Pernambuco, a festa momesca promete injetar R$ 3 bilhões na economia em fevereiro.

Recife e Olinda estão prontas para receber os visitantes com muito frevo, maracatu nas festas de rua



“Carnaval de Pernambuco não dá pra explicar. Tem que viver”. Essa frase resume o sentimento que a festa proporciona – muitas vezes, eventos culturais e festividades não podem ser plenamente compreendidos apenas através de explicações, mas sim vivenciados. É preciso estar in loco, sentir a vibração, ver as cores, experimentar a atmosfera de alegria que contagia. No final do ano passado, a Empetur – empresa de turismo do Pernambuco–, lançou uma campanha com esses dizeres para divulgar a festa do Rei Momo em outras capitais do Brasil.

O Carnaval do Recife é reconhecido no Brasil e no mundo por sua diversidade de ritmos e forte presença da cultura popular. Maracatu, caboclinhos, coco-de-roda, ciranda, samba, afoxé e o frevo, este último, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, segundo a Unesco.

Participar da festa momesca em Pernambuco proporciona uma imersão na cultura local, na música, na dança e na alegria. A expectativa da Empetur para o carnaval em Recife e Olinda em 2024 é grande. As duas cidades pernambucanas atraem turistas de todo o mundo para participar dessa festa colorida e vibrante. A capital pernambucana é apontada, pela plataforma de viagem Decolar, como o segundo destino mais procurado por viajantes estrangeiros no Brasil, para as férias de janeiro de 2024. Nesse ranking, Recife só perde para São Paulo, superando destinos internacionais consolidados como o Rio de Janeiro e Salvador.

O Carnaval de Pernambuco, um dos mais agitados do Brasil, deve movimentar R$ 3 bilhões na economia do estado em 2024. O valor representa um aumento de 11% em relação ao ano passado. A economia criativa é um dos principais responsáveis por esse crescimento. Ela impacta toda uma cadeia de negócios, desde companhias aéreas e gigantes da cervejaria até bares, restaurantes, supermercados e festas privadas. Os microempreendedores individuais também são importantes para a economia criativa do carnaval pernambucano. Eles atuam em vários segmentos, desde comércio ambulante até a produção de fantasias.

Daniel Coelho, o secretário estadual de Turismo, prevê que a movimentação turística do estado aumentará em 4,5% durante o mês de fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2023, durante o carnaval, Pernambuco recebeu 2,2 milhões de turistas.



Recife

Maracatu, com suas fitinhas coloridas, é registro cultural único e um dos mais belos espetáculos em Pernambuco Caption Nelson Almeida/AFP

A bela capital de Pernambuco é aquele destino que oferece uma mistura vibrante de tradição, cultura e diversão. Durante o período de carnaval, a cidade se transforma em um verdadeiro paraíso para os foliões, com suas festas animadas, desfiles de blocos e maracatus, e uma energia contagiante que toma conta das ruas. As principais atrações do carnaval de Recife incluem o famoso Galo da Madrugada, considerado o maior bloco do mundo, com seus trios elétricos, bandas e foliões animados. Além disso, no Marco Zero, no Recife Antigo, se torna o epicentro da festa, com shows ao ar livre, apresentações culturais e uma atmosfera festiva que encanta visitantes de todas as idades.

Banhada pelo mar, pelos rios Capibaribe e Beberibe, e cortada por dezenas de canais, Recife tem muitas pontes e, por isso, passou a ser conhecida também como “Veneza Brasileira”, justamente pela semelhança fluvial com a cidade italiana. O apelido foi dado pelo escritor francês Albert Camus, em 1949, durante visita à capital de Pernambuco.

As praias de Boa Viagem e Porto de Galinhas são destinos imperdíveis para quem busca relaxamento e diversão à beira-mar. Com suas águas cristalinas, areias douradas e uma variedade de atividades aquáticas, essas praias oferecem um refúgio paradisíaco para os viajantes. Além disso, a culinária pernambucana é uma atração por si só, com pratos deliciosos como Bolo de rolo, tapioca, arrumadinho de charque, bolo Souza Leão, carne de bode e cuscuz. Os mercados de comida e artesanato, como o Mercado de São José e o Mercado da Boa Vista, são locais ideais para explorar os sabores e tradições locais.

Entre as estrelas do carnaval de Pernambuco deste ano, estão Gilberto Gil, Nação Zumbi, Alceu Valença, Thiaguinho e Matuê. A cirandeira Lia de Itamaracá e o cantor Chico Science, fundador do movimento Manguebeat, foram escolhidos como os homenageados do carnaval do Recife em 2024. Lia foi selecionada por ser uma "artista que representa a cultura pernambucana em todo o mundo, destacando a importância das mulheres na preservação e continuidade das tradições da cultura popular". Já Chico Science "redefiniu o lugar do Recife no cenário da música global, estabelecendo conexões no mangue e mesclando ciranda, coco e maracatu com rock, batidas de tambor com riffs de guitarra, unindo Pernambuco ao restante do mundo".



Olinda

Tradição em Olinda, os bonecos gigantes desfilam no carnaval pelas ruas estreitas da cidade patrimônio pela Unesco Caption Alexandre Belém/AFP

A deslumbrante cidade histórica de Pernambuco é um tesouro de riqueza cultural e tradição durante o carnaval e ao longo do ano. Com suas ladeiras íngremes, arquitetura colonial preservada e uma atmosfera festiva contagiante, Olinda atrai visitantes de todo o mundo em busca de experiências autênticas e diversão sem igual.

Durante o carnaval, Olinda se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores, música e dança. Os famosos bonecos gigantes, conhecidos como "bonecos de Olinda", desfilam pelas ruas estreitas da cidade, acompanhados por frevo, maracatu e outros ritmos tradicionais. Os blocos de rua, como o famoso "Enquanto Isso na Sala da Justiça", reúnem foliões de todas as idades em uma celebração inesquecível.

O Centro Histórico, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO, é um verdadeiro museu a céu aberto, com suas igrejas seculares, casarões coloridos e vistas panorâmicas deslumbrantes. O Alto da Sé, com sua imponente catedral e mirante com vista para o mar, é um local imperdível para apreciar a beleza da cidade.

A gastronomia local também é uma atração à parte, com pratos típicos como baião de dois e cartola do engenho. Os mercados de artesanato e culinária, como o Mercado da Ribeira e o Mercado Eufrásio Barbosa, oferecem uma variedade de produtos locais e souvenirs para os visitantes. Com sua combinação única de história, cultura e folclore, Olinda é um destino que cativa os corações dos viajantes e oferece experiências memoráveis em cada esquina.



Para fugir da folia

Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo no ranking de 2023 do TripAdvison Carlos Marcelo/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Fernando de Noronha e um arquipelago vulcanico isolado no Atlantico Equatorial Sul - Cabo de Sao Roque no estado do Rio Grande do Norte e 545 km de Recife, em Pernambuco.

Fernando de Noronha e Porto de Galinhos são dois paraísos naturais pernambucanos perfeitos para quem busca refúgio na natureza para relaxar das festas momescas.

São lugares únicos no planeta que se destacam por suas belas paisagens







O Arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, é um dos importantes cartões-postais do Brasil. Um local encantador, que desperta o interesse de turistas do mundo todo em conhecê-lo. Bastante buscado por famosos e celebridades, esse destino é um dos atrativos certos para quem deseja viajar e curtir a temporada de verão. Com belas paisagens e praias paradisíacas, a ilha conta com uma excelente infraestrutura e rede hoteleira robusta para receber os visitantes, restaurantes de qualidade, diversas opções de lazer que envolvem o ecoturismo e turismo de aventura.



Com cenários de tirar o fôlego formados por belas paisagens e praias incríveis, Noronha é um convite para quem quer relaxar, aproveitar os dias de sol e tomar um bom banho de mar nas águas mornas e cristalinas em tons de verde e azul. Boas opções de lazer não faltam nesse destino, os visitantes podem praticar mergulhos e ver de perto os peixinhos e tartarugas, participar de passeios de barcos e canoa e ter a oportunidade de observar os golfinhos.

Com rica fauna marinha e águas cristalinas, Noronha é um destinos preferidos dos amantes do mergulho Zaira Matheus/Divulgacão



Formações rochosas e vulcânicas, além das inúmeras praias, são algumas das características mais marcantes do arquipélago. Dividido entre Mar de Dentro e Mar de Fora, as suas praias têm perfis distintos, no entanto, a beleza e potencialidade delas são pontos em comum. No Mar de Dentro, no lado Norte, estão as praias de Porto, Cachorro, Meio, Conceição, Boldró, Americano, Bode, Quixabinha, Cacimba do Padre, Baía dos Golfinhos, Baía dos Porcos, e o Sancho, essa última foi eleita a melhor do mundo, de acordo com a premiação Traveler's Choice Best of the Best de 2023, do site de viagens Tripadvisor. No Mar de Fora, lado Sul, estão as praias mais selvagens como a do Sueste, Atalaia, Caieira e Leão.



Visitar Noronha é uma experiência única e inesquecível. Além do contato com a natureza, o paraíso é um belo exemplo a ser seguido quando se fala de preservação ambiental. Por possuir uma rica biodiversidade terrestre e marinha, o Arquipélago de Fernando de Noronha é protegido por duas unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental (APA) e o Parque Nacional Marinho. Em 2001, foi reconhecido e tombado como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela UNESCO devido a sua relevância histórica, diversidade ambiental e pelos trabalhos desenvolvidos a favor da sua conservação.

Porto de Galinhas

Não existe nada mais relaxante do que mergulhar nas águas mornas das piscinas naturais em Porto de Galinhas Carlos Altman/EM

Localizado no município de Ipojuca, em Pernambuco, é um dos destinos de praia mais famosos e deslumbrantes do Brasil. Conhecido por suas piscinas naturais, praias de águas cristalinas e areias brancas, Porto de Galinhas é um verdadeiro paraíso tropical que atrai turistas em busca de relaxamento, diversão e contato com a natureza.

O balneário pernambucano fica a 50 quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife. Por 10 anos consecutivos, Porto de Galinhas foi eleita a praia mais bonita do Brasil pela Revista Viagem e Turismo. O título não é pra menos: além das belíssimas praias, o local reúne os melhores hotéis do Brasil, gastronomia de alta qualidade, passeios inesquecíveis e um povo muito acolhedor.

As piscinas naturais do recanto são um dos principais atrativos da região, acessíveis por jangadas coloridas que levam os turistas até os recifes de corais. As águas calmas e transparentes das piscinas naturais proporcionam um cenário perfeito para a observação de peixes coloridos e outros animais marinhos.

A variedade de peixes encanta os visitantes que procuram Porto de Galinhas nas férias Carlos Altman/EM

A Praia de Muro Alto, com suas piscinas naturais formadas por recifes de corais, é perfeita para mergulho, snorkeling e banhos relaxantes. Já a Praia de Cupe é ideal para a prática de esportes aquáticos, como surf e stand-up paddle, graças às suas ondas favoráveis.

Além dessas praias deslumbrantes, o destino oferece uma infraestrutura turística completa, com uma variedade de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas. A Vila de Porto de Galinhas é o centro turístico da região, repleto de lojas de artesanato, bares, restaurantes e agências que oferecem passeios e atividades para os visitantes.



Além disso, a gastronomia local é uma atração à parte, com uma variedade de pratos à base de frutos do mar e ingredientes regionais. Os visitantes podem desfrutar de deliciosas refeições em restaurantes à beira-mar, saboreando iguarias como o tradicional "bolo de rolo" e a moqueca de peixe. Porto de Galinhas é o destino ideal para quem busca uma experiência inesquecível à beira-mar.