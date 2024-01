Esta semana o site do Ministério do Turismo publicou uma notícia excepcional, extremamente favorável para toda a estrutura turística nacional. Uma manchete que deveria fazer brilhar os olhos dos componentes do setor turístico e da população, divulgando o Brasil como um dos 15 países mais seguros para viajar.

Segundo matéria no portal oficial, no ano de 2023, o Brasil teria subido 27 posições em ranking internacional de destinos mais seguros para se visitar. Na avaliação o país está posicionado na 15ª colocação dos países mais seguros para o turismo no mundo.

A pesquisa está fundamentada em avaliação elaborada pela “Safest Destinations” (Destinos Mais Seguros, em tradução livre) da seguradora Berkshire Hathaway Travel Protectioné, resultado da análise de 1.702 relatos e experiência de viajantes, associados a dados do Global Peace Index (GPI), Índice de Paz Global do Institute of Economics and Peace (IEP), organização australiana parceira da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial.

O ranking considera aspectos como riscos para terrorismo, emergências climáticas, estrutura e situação de saúde, e segurança de mulheres e minorias, como LGBTQIA+.

Veja o ranking disponibilizado pela Safest Places to Travel, dos países mais seguros para o turista:

Canadá; Suíça; Noruega; Irlanda; Países Baixos; Reino Unido; Dinamarca; Portugal; Islândia; Austrália; Nova Zelândia; Japão; França; Espanha; Brasil.

Certamente, o leitor antenado poderá notar que nessa lista não estão presentes alguns países bastante conhecidos como destinos seguros para os turistas.

O Brasil no ranking de segurança global

A notícia no site do Ministério do Turismo deveria trazer um alento geral a toda a população, não só ao turista. Em tese, entende-se que a percepção empírica de segurança estaria melhor avaliada do que está, mesmo internamente.

Mundialmente, há um ranking global de violência, fundamentado de maneira metodológica e apresentando dados estatísticos formalmente reconhecidos através de 23 indicadores qualitativos e quantitativos de diferentes fontes do IEP.

Nesse levantamento internacional, de forma mais abrangente à apresentada na pesquisa trazida pelo Ministério do Turismo, o Brasil entre os 35 países mais inseguros do mundo. Ainda, o Brasil ficou na mesma posição do ano de 2022 e ocupa a 132ª posição, de uma lista de 163 nações. Realizando uma visão de países da América Latina, que têm realidades mais próximas à nossa, o Brasil apresenta situações críticas no que diz respeito à segurança pública, e está entre os países mais inseguros — ficando atrás apenas da Colômbia, da Venezuela e do México, segundo a mesma pesquisa.

O GPI desenvolve suas pesquisas e afere seus dados a partir de três premissas: se um país está envolvido em conflitos internos ou externos; o nível de segurança na sociedade, incluindo taxas de criminalidade; e o nível de militarização, incluindo o acúmulo de armas e os gastos com defesa.

Nessa perspectiva, essa situação pode ter um agravamento, pois o orçamento da União para o ano de 2024, na prevenção e combate à criminalidade, sofreu um corte no valor de R$708.000.000,00 (setecentos e oito milhões de Reais).

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou 40,8 mil mortes violentas em todo o Brasil no ano 2023— uma média de mais de 110 vítimas por dia. Apesar dos dados elevados, esse é o menor número da série histórica registrada pelo fórum, que coleta os dados desde 2007, e do Monitor da Violência, que reúne registros desde 2018.

Notadamente, mesmo que os índices estatísticos apresentem reduções nas incidências criminais, a sociedade brasileira está permeada por conflitos ativos envolvendo Organizações criminosas, altos índices de homicídios e feminicídios e a sensação de insegurança pública que influencia todos os negócios no país.

Conflitos globais

De maneira Global, as mortes por conflitos apresentados nas pesquisas do IEP apresentaram um crescimento no número de assassinatos em conflitos, principalmente pela guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia, pelo combate aos Terroristas do Hamas por Israel e, em especial pelos conflitos na África do Sul.

Reflexos da segurança no turismo nacional

Durante nossos ensaios várias foram as situações apresentadas a respeito da segurança do turista doméstico e/ou internacional. Infelizmente, relatamos inúmeros casos nos quais turistas foram vitimados em crimes de toda a natureza.

Recentemente, trouxemos eventos envolvendo turistas em todo o território nacional.

Nessa última semana, 09/01, terça-feira, outro fato chamou a atenção dos adeptos ao turismo. Durante passeio pelas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), um grupo de turistas sofreu uma tentativa de assalto, enquanto fazia um passeio em um buggy. Em dado momento dois homens armados tentaram parar o veículo com os turistas. Apesar da tentativa, o condutor do veículo acelerou e empreendeu fuga. Trata-se de uma das atrações turísticas mais populares e visitadas da região.

Ainda hoje, 12/01, sexta-feira a secretaria de segurança do Ceará anunciou a prisão de um dos autores identificados na tentativa de assalto.

Certamente, os intemperes podem acontecer em quaisquer lugares do mundo, mas fica o alento dessa reclassificação do país como um local seguro para a prática do turismo. Apresentamos o nosso anseio de que os índices de segurança pública também sejam condizentes com essa situação.

As informações apresentadas no texto servem para o devido entendimento dos dados apresentados, a percepção da realidade vivencial e a necessária sensação de autopreservação. Não deixe de prestar a devida atenção aos quesitos de segurança durante suas viagens. Segurança nunca é demais!

Prestigie o turismo seguro!

No mais adote procedimentos que possam contribuir com sua tranquilidade. Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Divirta-se em suas viagens.

