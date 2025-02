Com cortejo de 61 blocos, cidade planeja maior carnaval do interior de MG

As marchinhas estarão de volta no sobe/desce das ladeiras históricas de Minas Gerais. Se no passado, Ouro Preto atraía multidões de turistas, com o renascimento do carnaval em Belo Horizonte, a festa de Momo na cidade – patrimônio pela Unesco – foi esvaziada. Para dar uma guinada nessa realidade e tentar atrair mais turistas, lá a programação carnavalesca promove uma volta às origens, com uma celebração vibrante de renovação da tradição, cultura, religiosidade e alegria – seja você um amante das músicas antigas, um entusiasta da história do lugar ou um aventureiro em busca de passeios junto à natureza.



Ouro Preto se prepara para um carnaval memorável em 2025. A celebração deste ano tem tudo para ser uma das maiores já organizadas, com um número recorde de blocos, um dos desfiles de escolas de samba mais esplêndidos de Minas Gerais e um investimento sem precedentes na festa.

Flávio Malta, Secretário de Cultura e Turismo, comemorou o feito: “O carnaval de Ouro Preto 2025 será recorde, com o maior número de blocos de rua já registrados. Este é um marco para nossa cidade, que reflete a paixão do nosso povo pela cultura e pela festa. Estamos prontos para fazer história e oferecer aos foliões uma experiência única.”

Marco histórico

Em 2025, o carnaval de Ouro Preto promete ser inesquecível, com um total de 61 blocos animando a festa, tanto na sede quanto nos distritos, oferecendo uma rica diversidade musical e cultural para um público variado. O Bloco Zé Pereira dos Lacaios, fundado em 1867, é reconhecido como o mais antigo em atividade no Brasil. Com seus famosos bonecos gigantes, o bloco preserva uma tradição que perdura por gerações.



Oito escolas de samba estarão em competição para conquistar o prestigioso título durante um dos mais espetaculares desfiles do estado. Cada escola apresentará enredos temáticos, alegorias inovadoras e diferentes estilos de baterias, transformando Ouro Preto em um destaque do samba mineiro. Pela primeira vez, as escolas de samba de Ouro Preto vão receber mais de meio milhão de reais. Cada uma das oito agremiações contará com R$ 70 mil para aprimorar figurinos, alegorias e infraestrutura, garantindo um espetáculo ainda mais grandioso.

RECORDE DE BLOCOS

O carnaval de Ouro Preto 2025 promete ser o maior da história. Pela primeira vez, a festa contará com 61 blocos de rua confirmados, superando todas as edições anteriores e consolidando-se como uma das mais grandiosas de Minas Gerais. Nunca antes o município teve uma programação tão extensa, abrangendo tanto a sede quanto os distritos, e prometendo uma celebração de proporções inéditas.



Na sede, 30 blocos de rua irão invadir as ruas de pedra e ladeiras históricas, com grandes tradicionais como o Balanço da Cobra, Bloco do Caixão e Charanga de Lata, além de blocos recentes que vêm conquistando cada vez mais público, como o Bloco da Lama e o Bloco Vira Saia. A cidade, com sua beleza única, será o cenário perfeito para essa festa histórica.

Com toda a infraestrutura planejada para receber foliões de todos os cantos, Ouro Preto está mais do que preparada para viver o maior Carnaval de sua história. Confira a programação completa nos canais oficiais da Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto.



Blocos da sede

A sede de Ouro Preto terá 30 blocos desfilando durante o Carnaval, levando irreverência e tradição às ruas históricas. Confira a lista oficial: Balanço da Cobra, Bandalheira, Bloco da Barra, Bloco do Mato, Bloco do Caixão, Charanga de Lata, Diretoria, Fanáticos, Funerária, Gatas e Gatões, Jesus é Bom a Beça, Lajes, Liga pra Rádio, Maracatrupe, Mobim, Os Chifrudos, Os Conspirados, Pirata, Sanatório Geral, Vermelho e Branco, Zé Bastião, Zé Pereira do Padre Faria, Zé Pereira dos Lacaios, Karnaval Revolução, Bloco Vira Saia, Bateria Carabina, Bloco Os Possuídos, Associação das Repúblicas - Saudade da Mãe, Bloco do Camaleão, Bloco da Lama.



Blocos dos distritos



Além da sede, os distritos de Ouro Preto terão 31 blocos distribuídos entre diferentes localidades. Confira a programação por distrito:

Antônio Pereira: Altas Horas, Fanfarrast, Total Flex e Bloco Folões de Praça

Rodrigo Silva: As Viúvas, Bloco da Lata, Cabaré, Chama a Polícia, Os Dungas, Praia, Vai Quem Quer, Vira Folhas

Cachoeira do Campo: Barbeiro, Bloco da Madrugada, Caipirinha, EmCima, Quero Mais, Vira Folha, 0.20 Vazado, Bloco dos Dungas, Lu no Bloco, Os Barbeiros (160 anos)

Glaura: Barcanas, Mô Fio

Santo Antônio do Leite: Fervendo Leite, Salto, Vira Copo, Pijama, Chapada, Unidos Chaparemos

Amarantina: Pré-Carnaval – Guido de Borgonha, Bloco Cordão da Tradição

Engenheiro Corrêa: Bloco do Trem.



Prévia do carnaval

A folia em Ouro Preto já começa na quinta-feira (27/2), com o bloco Vermelho e Branco dando início às festividades, atraindo milhares de foliões pelas famosas ladeiras da cidade. Em edições passadas, o número de participantes chegou a impressionantes 17 mil.

Carnaval universitário

A cidade é um destino popular para estudantes de diversas partes do Brasil que buscam participar de um dos maiores Carnavais universitários do país. As repúblicas estudantis organizam festas exclusivas e blocos tradicionais, tornando Ouro Preto um dos locais mais desejados pelos jovens foliões.



Homenagem especial

O carnaval deste ano também será uma celebração especial dos 50 anos do Bloco Balanço da Cobra, um dos tradicionais e animados da cidade. Criado em 1975, o bloco se estabeleceu como símbolo da festividade local, com suas marchinhas irreverentes e críticas sociais. Nesta edição, sua história será homenageada como tema central, celebrando meio século de alegria, tradição e muita história, com um desfile que promete resgatar a essência e a energia que encantam foliões de várias gerações.