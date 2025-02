Bem longe da folia: 5 motivos para curtir a natureza neste retiro em Minas

Envolta pela Serra da Mantiqueira, Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), é um refúgio para quem busca um carnaval tranquilo, em meio a paisagens bucólicas, clima ameno e atmosfera acolhedora. Diferente da agitação das metrópoles, distante 481 quilômetros de Belo Horizonte, a vila de inspiração europeia combina aventura na natureza, gastronomia reconfortante e eventos familiares — perfeito para casais, famílias ou viajantes em busca de paz sem abrir mão da diversão.



Longe do ritmo frenético das festas, a "Suíça Mineira" proporciona um carnaval tranquilo, com trilhas para exploração, passeios a cavalo, boa gastronomia e lojinhas de produtos artesanais. Se você quer fugir dos bloquinhos lotados e curtir a folia em ritmo de serra, Monte Verde é o destino. Lá, o carnaval ganha ares de retiro: acorde com o canto dos pássaros, caminhe por bosques nevoeiros e termine o dia com um vinho ao lado da lareira. Uma celebração que renova as energias, longe do óbvio, mas cheia de magia. Veja dicas de programas indicados pela MOVE para quem procura paz e sossego:



1) Fazenda Esperança e Pedra Redonda

Aprecie a natureza do mirante no caminho da Pedra redonda Tom Araújo/EM

A agência Marchadores Fora da Estrada oferece passeios personalizados. Um deles vai até a Fazenda Esperança, fundada em 1882 e que tem entre os seus atrativos uma enorme araucária de mais de 400 anos e um restaurante com a tradicional comida mineira. Já uma outra travessia imperdível é a que vai até a trilha da Pedra Redonda, onde é possível desfrutar de uma vista de 360º do horizonte na Serra da Mantiqueira. E o programa inclui um city tour realizado em um espaçoso jipe com tração 4x4. Mais informações disponíveis no site e pelo telefone/WhatsApp: (35) 99910-6632.

2) Tirolesa e rolê de quadriciclo na Fazenda Radical

Tirolesa na Fazenda radical, turista percorre um caminho de 1.050 metros Fabiano Silva/Divulgação

Outras duas opções de programas interessantes de serem feitos em meio à natureza de Monte Verde são os da descida da tirolesa e os rolês de quadriciclo, oferecidos pela agência Pôr do Sol e realizados na Fazenda Radical. Na primeira dessas atividades, o turista percorre um caminho de 1.050 metros, a mais de 75 metros de altura, atravessando belas paisagens sentado em uma cadeirinha e segurando as duas alças presas ao suporte que é preso ao cabo de aço pelo qual o equipamento desliza. Já os passeios de quadriciclo, com duração média de uma hora, são feitos com a ajuda de um guia que conduz as rotas que passam por dentro das trilhas da vegetação local. Mais informações no perfil do Instagram e pelo telefone/WhatsApp: (35) 99273-7723.

Passeios de quadriciclo tem duração média de uma hora e percorrem trilhas incríveis Marcos Michelin/EM



3) Caminhada na travessia dos picos



Mais uma boa alternativa de passeio em Monte Verde é o da travessia dos picos, oferecido pela agência Companhia 4x4 e que consiste em cerca de 3 horas e meia de caminhada em um trajeto de 5km, passando pelas belezas naturais da Pedra Redonda, do Chapéu do Bispo e do Platô. As áreas das trilhas desses locais são administradas pela MOVE, cujas melhorias e manutenções promovidas estão permitindo que os percursos ocorram com segurança. Os turistas são inicialmente levados de jipe até a base da montanha antes de seguirem a pé. Conduzidos por guias, eles podem desfrutar das belas vistas da Serra da Mantiqueira no percurso. Mais informações no site e pelo telefone/WhatsApp: (35) 98876-8893.



4) Piquenique no bosque

Tradicional programa ao ar livre, o piquenique é uma opção interessante para quem pretende aliar o prazer gastronômico ao passeio na natureza. E um dos locais que permite essa atividade em Monte Verde é o Bosque Gato de Botas, que é público e está aberto para visitação diariamente. Diversas agências de passeios oferecem pacotes com esse tipo de programa. Entre elas está a Lino Tour, que dá a alternativa ao turista de percorrer a trilha da Pedra Redonda e depois curtir um piquenique no Gato de Botas com uma cesta já preparada pela agência de alimentos e bebidas. Mais informações no site e pelo telefone/WhatsApp: (35) 98412-7545.

5) Combo Parque Oschin e VillaLeta





Dois locais com amplo espaço para as famílias curtirem natureza exuberante e diversas atividades ao ar livre, o Parque Oschin e o VillaLeta vão promover uma ação conjunta especialmente voltada aos turistas que tiverem interesse em aproveitar bastante os dois lugares durante o carnaval. No período entre 28 de fevereiro e 4 de março, quem comprar o combo de ingressos que garante acesso aos dois estabelecimentos terá direito a frequentar as duas atrações ao longo deste intervalo de cinco dias. Normalmente, o pacote de bilhetes garante a entrada do cliente por até três dias. Com 45 mil metros quadrados de muita natureza, o Oschin abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, e possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, um mega playground e um restaurante, sendo que, no carnaval, terá diariamente a apresentação do Café Tropeiro. Recomenda-se comprar o ingresso antecipadamente pelo site. Mais informações pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Já no VillaLeta ocorrerá, entre os dias 1º e 3 de março, exibições de rock de uma banda cover do Queen. As performances do grupo Queen Tribute Brazil serão realizadas em um palco montado dentro de uma propriedade de 20 mil m² da antiga Chácara Adélia, onde também há um restaurante cujos pratos têm ingredientes e modo de preparo medievais, uma área para a prática do tiro com arco e está exposto o Drakkar, réplica de barco usado pelos povos escandinavos. O local ainda abriga uma Sala Viking com peças de artesanato que imitam antigos artefatos nórdicos. Mais informações disponíveis no site e pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Onde ficar



O clima fresco e a hospitalidade local tornam a estadia ainda mais especial. Para quem deseja aproveitar o feriado com conforto e exclusividade, as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira são escolhas perfeitas. Ambas combinam o que há de melhor em hospitalidade, serviços personalizados e proximidade com a exuberante natureza local.

Com uma localização privilegiada, a Pousada Pedras e Sonhos oferece uma vista espetacular das montanhas, permitindo que os hóspedes contemplem o nascer e o pôr do sol em cenários inesquecíveis. Suas acomodações são amplas, elegantes e equipadas com lareira, banheira de hidromassagem e varanda privativa. O café da manhã é um verdadeiro destaque, com itens frescos e de produção local.

Integrada à natureza e repleta de charme, a Pousada Jardim da Mantiqueira é ideal para quem busca relaxar em meio ao verde das montanhas. Com chalés aconchegantes, equipados com sistema de aquecimento e alguns com hidromassagem, a pousada prioriza o bem-estar de seus hóspedes. Seu jardim cuidadosamente planejado é um convite para caminhadas tranquilas e momentos de contemplação. Além disso, o café da manhã é preparado com carinho, incluindo opções para diferentes paladares, com pratos típicos da região e ingredientes frescos. Para completar, o estabelecimento conta com carregador para carro elétrico.

As duas pousadas possuem unidades com ar-condicionado e são facilmente acessíveis por via pavimentada, tornando a locomoção no destino fácil e prazerosa.