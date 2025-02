Carnaval 2025: programação da folia nas cidades históricas é lançada

Tem para quem gosta da folia, com muita animação, desfile em blocos, samba no pé e som na cabeça. E para quem está a fim de pegar uma trilha, conhecer o patrimônio cultural, curtir a gastronomia, enfim, ficar bem longe do Reino de Momo. Neste carnaval, Minas dá um show em itinerários turísticos, levando os brasileiros para o meio da festa ou do sossego.

Na manhã desta terça-feira (25), foi lançada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a programação do Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade, promoção do governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), e da Associação das Cidades Históricas. Estão no roteiro destinos como Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, Congonhas e Ouro Preto, com o charme de distritos como Lavras Novas, na Região Central, e Serro, com destaque para o distrito de Milho Verde, também no Jequitinhonha.



Presente ao lançamento, o governador Romeu Zema ressaltou a tônica da festa: segurança, com destaque para um novo serviço de atendimento às mulheres vítimas de assédio e importunação. Na capital, haverá duas vans, no Centro e Savassi, destinadas às foliãs. Estarão de prontidão nas ruas de BH, cerca de 4 mil militares. Ao lado do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, Zema disse que o governo investe R$ 60 milhões no carnaval, sendo metade na capital e metade em 443 municípios, via edital. Para os dias de folia, a expectativa das autoridades estaduais é de um crescimento de 10% no número de visitantes em relação à 2024, que foi de 11 milhões de pessoas.





O lançamento ocorreu em grande estilo e no genuíno jeito mineiro de fazer festa, na presença de escolas de samba de São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, e de Congonhas. Fizeram bonito as escolas de samba Vem me ver, Unidos de São Geraldo, Mocidade Independente do Bonfim. Geração, Bate Paus e Irmãos Metralhas, de São João del-Rei, e Unidos da Jacuba e Casa Imperial da Rosa, de Congonhas.





Representante da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, o vice-presidente da entidade e prefeito de Diamantina, Geferson Giordani Burgarelli, disse que o carnaval da sua cidade, em outros tempos um dos mais animados do estado, está voltando com força total. "Ficamos oito anos sem a festa, o que é importante para uma cidade turística. Os recursos do governo do estado ajudam muito, e damos nossa contrapartida ", contou.





Conforme pesquisa divulgada por Leônidas Oliveira, 71% dos mineiros vão passar o carnaval no estado, enquanto 13,5% vão viajar dentro de Minas. O restante (14%) vai viajar. "São dados muito significativos, que mostram a grandeza do nosso carnaval e do patrimônio cultural e natural. Muitas cidades do interior mineiro, a exemplo de Diamantina, já estão com ocupação máxima na rede hoteleira ", disse o secretário.





Para todo mundo

Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade, com investimento na folia e na "tranquilidade", resulta da parceria entre governo de Minas e Associação das Cidades Históricas, fundada em 2003 e reunindo 34 municípios. Nesse “território”, que recebe milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, se encontram três patrimônios culturais mundiais com a chancela da Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura): os centros históricos de Diamantina e Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. A capital, que tem um carnaval de reconhecimento nacional, completa esse seleto grupo com o Conjunto Moderno da Pampulha.





No semblante dos protagonistas da festa, os sambistas, a história ganha cor e animação. "Estou muito feliz em estar aqui. Carnaval é uma alegria só. Gosto da festa desde criança", afirmou Luzia Augusta da Silva Barbosa, de 73, que veio com a fantasia de baiana nas evoluções da escola de samba Casa Imperial da Rosa, de Congonhas.





Confete e tradição

Ao longo da história, numa linha do tempo marcada por confete, serpentina e alegria, foram as cidades dos tempos coloniais que mantiveram a tradição da festa momesca em Minas, movida pelo carnaval de rua e o desfile bloquinhos, a exemplo de Diamantina, Ouro Preto, São João del-Rei, Sabará, Santa Luzia e muitas outras. Ficou consolidado, assim, um destino turístico que atrai folião de todo canto. Entre os destaques centenários, está o Zé Pereira dos Lacaios, que começou a sair às ruas de Ouro Preto em 1867.





Reconhecido como um carnaval com segurança, conforto, tranquilidade e muito agito, as cidades históricas prepararam uma programação especial para este ano, sempre inclusivo e participativo, conforme ressaltou Leônidas. Há, portanto, roteiros alternativos nos distritos e vilarejos, voltados para quem quer segurança e tranquilidade.





Quem atender ao convite para visitar Minas vai ter muito o que admirar. É que os municípios integrantes da associação somam juntos mais de 50% do patrimônio cultural tombado no Brasil. Fazem parte do grupo: Baependi, Barão de Cocais, Brumadinho, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Catas Altas, Cataguases, Conceição do Mato Dentro, Congonhas, Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, Diogo de Vasconcelos, Itabira, Itabirito, Itapecerica, Januária, Lagoa Santa, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Ouro Branco, Paracatu, Piranga, Pitangui, Prados, Raposos, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João del-Rei, São Thomé das Letras, Serro e Tiradentes.

