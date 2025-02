Sem confetes, abadás ou serpentinas, quer encarar o bloco do sossego?

As celebrações de carnaval em todo o Brasil prometem impulsionar a economia e o turismo nacional. Para 2025, espera-se um faturamento de R$ 12,03 bilhões, fazendo desta edição a mais rentável desde 2015. Essa estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que projeta um crescimento de 2,1% em comparação ao ano anterior. Deste montante, o gasto dos turistas só em hospedagem durante o período da folia está estimado em R$ 1,28 bilhão. Resorts de todo o país registram alta demanda, impulsionada pelo desejo dos turistas de aproveitar a folga prolongada para descansar e se divertir.



Enquanto multidões aproveitam para se jogar nas grandes festas e blocos, há também famílias que buscam unir o útil ao agradável: folia e repouso. Pensando nessa proposta, os resorts são boas opções para famílias que buscam experiências diferenciadas, com infraestrutura completa de lazer e relaxamento, além de programação especial e atendimento focado nas demandas dos hóspedes.

Segundo a responsável pelo marketing do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts, Tânia Souza, a busca por momentos de lazer e diversão tem se tornado cada vez mais essencial para quem deseja equilibrar a rotina e criar memórias inesquecíveis. “Hoje, os hóspedes priorizam experiências completas, com conforto, entretenimento e opções para toda a família. Destinos de fácil acesso e com estrutura diversificada estão entre os mais desejados, garantindo dias de descanso e diversão sem preocupações”, observa.

Ocupação hoteleira

A taxa de ocupação da rede Tauá durante o carnaval deve chegar a 80%, dependendo da localização e da estrutura oferecida. Com unidades em Alexânia (GO), Atibaia (SP) e Caeté (MG), a rede de resorts confirma a grande procura por pacotes para toda a família com crianças. “Ao oferecer tudo o que as famílias precisam dentro dos empreendimentos, como atividades e opções de lazer para todas as faixas etárias, conforto com pensão completa, restaurantes exclusivos, Spas, academias e outros itens de infraestrutura, observamos a crescente procura dos hóspedes que buscam por conforto e comodidade nesse período”, disse Tânia Souza.

Ideais para famílias com crianças, os resorts Tauá contam com brinquedos aquáticos, piscinas aquecidas e a equipe de Taualegres - os recreadores adorados pelos pequenos. Para o Carnaval, a rede hoteleira preparou uma programação especial em todas as suas unidades, com atrações incluindo bailes temáticos, festa à fantasia, apresentações musicais, oficinas para crianças, aulas de dança e atividades recreativas. Além disso, a gastronomia diversificada e os serviços de Spa garantem uma experiência completa para quem busca tanto diversão quanto descanso.

SOSSEGO GARANTIDO



Com unidades estrategicamente localizadas em diversas regiões do Brasil, o Grupo Tauá oferece hospedagem com opções para toda a família. Nos resorts do grupo, que funcionam no esquema de alimentação pensão completa – com café da manhã, almoço e jantar - duas crianças de 0 a 6 anos têm hospedagem gratuita. Confira as opções:



Pertinho de BH



O Tauá Resort Caeté, localizado a uma hora de Belo Horizonte, tem atrações aquáticas temáticas e climatizadas. Lá, restaurantes exclusivos oferecem uma rica gastronomia. Uma nova academia e um novo SPA são ótimas opções de relaxamento e descanso. A programação inclui atividades para todas as idades: recreação infantil para grupos divididos por faixa etária (3 a 6 anos e 7 a 12 anos), oficinas criativas, aulas coletivas e uma programação de lazer completa. Para toda a família, tem sessões de cinema, salão de jogos, música ao vivo, gincanas e atrações com arco e flecha, beach tennis, futmesa, esportes na quadra poliesportiva e boliche. Diferencial do Tauá Caeté é a Fazendinha, onde as crianças podem interagir com os animais em horários específicos, tirar leite da vaca, alimentar os bichos, andar de pônei e plantar na hortinha.



Baile de máscaras no Castelo

Relaxe na piscina do Grande Hotel de Araxá Tauá Resorts/Divulgação

Carnavais históricos fazem parte do Grande Hotel Termas de Araxá (MG) desde a sua inauguração na década de 1940. Neste não será diferente. Com um serviço de hospitalidade que promove o encontro de gerações, o hotel é um marco histórico, cultural e turístico para Minas Gerais. Reconhecido por suas águas termais, se destaca entre as opções de hospedagem de Turismo de bem-estar no estado. Ele atrai famílias em busca de atividades ao ar livre, contato com a natureza, conforto, bem-estar e saúde. No cenário icônico e cinematográfico do Grande Hotel, os hóspedes participarão de bailes de fantasias e máscaras, com marchinhas clássicas e confetes coloridos, além de atividades de relaxamento como banhos terapêuticos e oficinas nas termas. A cidade mineira e o hotel continuam atraindo visitantes durante o feriado do carnaval, especialmente aqueles que buscam uma alternativa mais tranquila e diferente das festas de rua, mas sem perder a animação para comemorar os dias de folia.

Sob o Sol de Goiás

Parque aquático do Tauá Alexânia, em Goiás, fica a 50 minutos de Brasília Tauá Resorts/Divulgação

O Tauá Resort Alexânia em Goiás conta com a mais nova atração da rede: o temático Aquapark Indoor, além de uma variedade de atividades e atrações aquáticas. Faça chuva ou faça sol, a diversão é garantida com a companhia de toda a turma de Taualegres, em um ambiente pensado para toda a família. Para as crianças, de 3 a 12 anos, a recreação é o dia todo. Tem oficinas de arte, brincadeiras em grupo e a companhia dos Taualegres, os divertidos recreadores da Rede Tauá. Para os adultos, o resort oferece desafios aquáticos, tratamentos relaxantes no SPA e experiências gastronômicas diversificadas. Situado em Alexânia, a apenas 50 minutos de Brasília e 1h20 de Goiânia, o resort possui jacuzzis climatizadas e vista para o cerrado do centro-oeste.



Parque aquático em SP

Reconhecido como o resort mais divertido de São Paulo, o Tauá Resort Atibaia abriga o primeiro parque aquático indoor da América Latina, que recentemente ganhou novas atrações, a Ilha Tauá. A família toda pode se divertir nos toboáguas para todos os níveis de coragem. A unidade tem infraestrutura de lazer completo que inclui boliche, cinema, salão de jogos e quadras esportivas. A programação inclui além de recreação infantil com os recreadores Taualegres, atividades de lazer para todas as idades, com oficinas, aulas coletivas e esportes. O resort está a apenas 59 km de São Paulo, a cerca de 50 minutos do Aeroporto de Viracopos e 1h05 do Aeroporto de Guarulhos.



Rede Tauá de Hotéis e Resorts conta com unidades em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. É reconhecido por oferecer entretenimento para crianças, além de descanso e lazer para os adultos. A rede conta com mais de 1.800 apartamentos espalhados pelos três estados. Os resorts oferecem atrações aquáticas, pensão completa e contam com restaurantes à la carte. As crianças recebem atenção especial, com menus exclusivos e recreação durante todo o dia, sob os cuidados de monitores infantis da rede de hotéis. A Rede Tauá conta ainda com a Jota City, uma cidade interativa onde os hóspedes mirins aprendem brincando sobre sustentabilidade e consumo consciente. Os adultos têm à disposição uma estrutura de lazer diversificada, incluindo piscinas climatizadas, SPA, cinema, boliche, academia, quadras esportivas e salão de jogos.