Passeio gratuito de jardineira em Nova Lima comemora aniversário da cidade

As comemorações pelos 324 anos de Nova Lima, na Grande BH, celebrado nessa quarta-feira (5/2), continuam neste fim de semana. No domingo (09/02), os moradores terão a chance de participar de um passeio gratuito de jardineira.

O passeio, que terá início na Praça Bernardino de Lima, passará pelos principais pontos turísticos da cidade, como a Matriz Nossa Senhora do Pilar, o Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima, a Câmara Municipal, a Casa Aristides, o Casario da Rua Santa Cruz e a Avenida Rio Branco, entre outros.



Com duração de 45 minutos, o trajeto permitirá que os participantes conheçam melhor a história e a arquitetura de Nova Lima, com paradas em locais que marcaram o desenvolvimento da cidade durante o Ciclo do Ouro. O passeio será uma forma divertida e informativa de relembrar a importância desses pontos para a cultura local.



Nova Lima foi fundada em 1714. Durante o período colonial, a cidade se destacou como um importante centro minerador. Além de seu rico patrimônio histórico, a cidade também é conhecida por seu desenvolvimento industrial e pela proximidade com a capital mineira, que contribui para seu crescimento contínuo.

Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente através da plataforma Sympla. É importante lembrar que menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável. No momento do embarque, será necessário apresentar um documento de identificação, inclusive para os menores de idade.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A organização ainda recomenda chegar ao local de embarque com 15 minutos de antecedência, já que haverá apenas cinco minutos de tolerância para eventuais atrasos, após os quais a vaga será liberada para outros interessados.