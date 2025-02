MG: esquema de tráfico de drogas é descoberto em operação de trânsito

Um homem foi preso com barras de maconha durante abordagem policial na rodovia MG-179, no município de Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite dessa quarta-feira (5/2). Os policiais fizeram buscas na casa do suspeito e encontraram cocaína, crack e mais maconha.

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realizava uma operação de trânsito na rodovia quando, por volta das 18h, abordou o carro do suspeito, um Renault Kwid, que seguia sentido Alfenas/Pouso Alegre. Ao falarem com o condutor, os policiais notaram nervosismo e inquietação, além de um forte cheiro de maconha, o que os levou a uma busca veicular.

Segundo registros policiais, foram encontradas 84 barras de maconha no porta-malas do veículo. A guarnição seguiu a investigação à casa do homem e, no local, encontrou 19 porções de cocaína, uma porção de maconha in natura, uma porção de crack e uma balança de precisão. Além disso, também foram encontrados R$ 2.072 em espécie.

Os policiais localizaram na casa do homem dinheiro em espécie, crack, cocaína, dentre outros PMRv

O dinheiro, a balança e o celular do homem foram apreendidos para maiores investigações, enquanto as drogas foram recolhidas para incineração.

O homem foi encaminhado por suspeita de tráfico de drogas à Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, que segue com as investigações.