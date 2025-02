Vai chover em BH nesta quinta-feira (6/2)? Veja a previsão do tempo

O dia em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (6/2), será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros na capital devem oscilar entre 19°C e 32°C, com umidade relativa do ar mínima de 30% à tarde. À noite, o percentual sobe para 85%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal a umidade relativa a partir de 60%.

As condições meteorológicas nesta quinta-feira são favoráveis às chuvas típicas de verão em boa parte do estado. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras, porém dentro do esperado para esta época do ano. O quadro deve persistir ao longo dos próximos dias, inclusive na capital e na Região Metropolitana, com temperaturas acima de 30°C.

Nas cidades da Grande BH, o céu deve variar de claro a parcialmente nublado. A chuva pode ocorrer em forma de pancadas, acompanhadas de trovões isolados. O mesmo cenário é previsto para as regiões do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Zona da Mata.

Com céu parcialmente nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas também podem ocorrer no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, o céu deve variar de claro a parcialmente nublado.

