Homem dado como desaparecido é preso por tentativa de homicídio

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na segunda-feira (24/2) em Pouso Alegre, no Sul do estado. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio cometida em julho de 2017, em Itajubá, a cerca de 70 quilômetros do local da prisão.





A captura ocorreu após a esposa do suspeito, de 49 anos, registrar o desaparecimento dele na última sexta-feira (21/2). Segundo a mulher, o marido, usuário de drogas, havia sumido com o carro que utilizava para trabalhar como motorista de aplicativo.





Durante a apuração do desaparecimento, os investigadores constataram que o homem tinha uma ordem de prisão em aberto. Diante da informação, as buscas foram intensificadas.





Horas depois, o veículo foi localizado no Centro de Pouso Alegre com quatro homens. Eles relataram que o suspeito havia deixado o carro com eles em troca de R$ 30, sob a condição de que o devolvessem no fim do dia.





Após diligências no bairro São Geraldo, a equipe policial encontrou o homem, que confirmou a versão sobre o veículo. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

