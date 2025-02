Bloco Show difunde a cultura periférica no Carnaval de BH

No dia 2 de março, domingo de Carnaval, o Bloco Show realizará seu desfile oficial na Savassi. A concentração será às 13h, na Rua Sergipe - 793, com desfile pela Avenida Cristóvão Colombo e dispersão às 18h no cruzamento com a rua Alagoas. Como tradição, além da celebração, o evento será o momento de apresentar os resultados alcançados pelo projeto, que utiliza a música como ferramenta de transformação social.

O Bloco Show é formado por crianças e adolescentes que, ao longo de um ano, participaram de oficinas de iniciação musical e expressão corporal nas comunidades. O grupo, com idade média de 12 anos e 5 meses, conta com 100 percussionistas e 20 bailarinas. Neste ano, o público contemplará o cortejo de um circo itinerante, como forma de valorização dos artistas de rua e integração das manifestações artísticas afro-brasileiras.



O Grande Circo Bloco Show apresenta um espetáculo artístico de alta performance, construído a partir dos aprendizados adquiridos nas atividades conduzidas em parceria com os projetos de polícia comunitária do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo Igor Emanuel, do Bloco Show, a produção musical desse desfile foi norteada pela união entre as artes cênicas do circo com a pluralidade do carnaval. “É uma iniciativa que une música, cultura e segurança pública para transformar vidas. Ao longo do ano, trabalhamos diretamente com crianças e adolescentes, proporcionando oportunidades de aprendizado e fortalecimento dos laços comunitários. O desfile é o momento de celebrar essas conquistas e mostrar à sociedade que é possível construir um futuro melhor com arte, educação e prevenção”, destaca.

A iniciativa busca fortalecer a relação entre jovens e agentes de segurança, promovendo diálogo e conscientização sobre cidadania e prevenção da violência urbana. Além do impacto social, os números obtidos ao longo desse pré-carnaval demonstram o êxito das ações descentralizadas com a conclusão de uma programação cultural de arte-educação gratuita que beneficiou mais de 2000 pessoas dentro das comunidades Vila Ponta Porã e Pedreirinha.

Neste ano, o Bloco Show integra participantes das comunidades Pedreirinha, Ventosa, Morro das Pedras, Taquaril, Vila Ponta Porã, Serra, Acaba Mundo, Granja de Freitas, Gogó da Ema e Alto Vera Cruz. O Bloco Show é viabilizado com o patrocínio da Tambasa Atacadistas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

Serviço - Bloco Show

Data: Domingo, 2 de março de 2025

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Sergipe, 793, Savassi

Website: https://www.instagram.com/blocoshow/