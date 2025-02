Carnaval: Ruas do Centro serão fechadas nesta quarta para desfile de bloco

O bloco Chama o Síndico promete agitar as ruas do Centro de Belo Horizonte nesta quarta-feira (26/2), com um desfile que já é tradição entre os foliões. Partindo da Praça da Liberdade, o cortejo percorrerá avenidas históricas como João Pinheiro e Álvares Cabral, seguindo até a Avenida Afonso Pena, onde se dará a concentração para o início do cortejo, previsto para as 18h.

O percurso segue até a Praça Sete, com encerramento marcado para as 22h e dispersão dos foliões a partir das 23h.



Para garantir a segurança e a fluidez do evento, a BHTrans implementou alterações no trânsito do Centro. A operação de trânsito e transporte terá início às 17h, com o fechamento progressivo de vias estratégicas, acompanhando o avanço do bloco. As interdições incluem os seguintes trechos:

Avenida Afonso Pena com Rua Pernambuco

Avenida Afonso Pena com Rua dos Tupinambás

Rua São Paulo com Avenida Afonso Pena

Avenida Amazonas com Rua dos Tamoios

Avenida Carandaí com Alameda Ezequiel Dias





Para minimizar transtornos, aplicativos como Waze e Google Maps já estão configurados para oferecer rotas alternativas, ajudando motoristas a evitar os trechos bloqueados.