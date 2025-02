Rainha de bateria foi descoberta quando andava por BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.







Às vésperas do carnaval, a atriz Erika Januza, rainha da bateria da Unidos de Viradouro, ainda considera inesperada a forma como surgiu o primeiro convite para participar da folia momesca. "Caminhando pela rua em Belo Horizonte, alguém me perguntou se eu sabia sambar e se gostaria de participar da corte do carnaval", relembra ela, que não só aceitou o convite como também foi eleita princesa no concurso de 2010. "Lembro que eu mesma fiz minha roupa. Peguei um conjunto de lingerie e bordei pedrinha por pedrinha. Eu não tinha roupa de carnaval. Foi muito especial. Depois, participei de muitos casamentos, formaturas com baterias-shows em BH. Assim trabalhava aos finais de semana. Tenho lembranças muito boas. Mas logo fui fazer 'Suburbia' e tive que parar", relembra, citando a série exibida na Globo, em 2012, trampolim para o seu sucesso como atriz.



MISSÃO CUMPRIDA

"Malunguinho: O mensageiro de três mundos", enredo da Vermelho e Branco de Niterói, foi uma boa surpresa para Erika. "Ele foi um cara que realmente existiu. Ele libertava os escravos, foi perseguido e morto. Legal saber que ele existiu e fez isso lá em Pernambuco, e que podemos ovacionar o cara pelo que ele tanto fez pelo povo preto", observa, garantindo que, a cada ano, as pessoas, através das histórias contadas nos enredos das escolas, ficam mais cultas. Para ela, todo ano pisar na Sapucaí é uma nova emoção. "É como se fosse a primeira vez. É um novo enredo, um novo dia, sempre um novo momento." Com a Viradouro, Erika já levantou os troféus de campeã e de segundo e terceiro lugares. "Ser campeã o ano passado foi muito legal", frisa, lembrando que o Desfile das Campeãs foi totalmente atípico, e por isso emocionante. Por um incidente com um dos carros da vice-campeã, a Imperatriz Leopoldinense, a Viradouro só entrou às 5h16, mais de uma hora depois do horário previsto. "Foi muito simbólico. A sensação foi muito boa". Ganhar o título é diferente. É missão cumprida.”

ENSAIOS

Erika conta que uma das coisas que mais gosta no carnaval são os bastidores. E, a eles, ela se dedica de corpo e alma. "A melhor preparação é estar ensaiando junto com a escola. Toda vez que o mestre de bateria muda alguma coisa, você fica sabendo o que mudou. Você está sempre por dentro do que está acontecendo", conta ela, que faz questão de viver o máximo de experiência que pode com a escola ao longo do ano. "Esse meu carnaval está movimentadíssimo. Os ensaios começaram em outubro do ano passado, mas já estamos em uma maratona de eventos desde o meio do ano. Para quem está envolvido com o carnaval, o carnaval acontece o ano inteiro", afirma.

NO GNT

Enquanto Erika não pisa na avenida, os fãs da rainha da Viradouro podem ver no GNT seu projeto mais recente, a série “Rainhas além da avenida”. Criado por ela ao lado de Vítor Carper para atender as curiosidades em torno das rainhas de baterias, como é a vida dessas mulheres, o que elas passam para chegar à avenida. Algumas, Erika já conhecia; outras, não, mas as admiravam. A ideia foi apresentada a Tati Costa (Globoplay), que viu que o programa, que tem José Junior, seu noivo, como produtor, e Jorge Espírito Santo, na direção, é a cara do canal. "É a realização de um sonho de uma mulher preta, mineira, dentro do carnaval carioca, com um programa no GNT", comemora.

