Mineira, Erika Januza é ovacionada em estreia como rainha na Sapucaí

Erika Januza desfilou com fantasia que remete ao tradicional Cordão do Bola Preta (foto: Douglas Shineidr/Riotur) - O show do carnaval carioca, entre ontem e a manhã deste sábado (23/4) foi, em partes, protagonizado por uma mineira. Natural de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a atriz Erika Januza ocupou, pela primeira vez,o posto de rainha de bateria. Ela desfilou à frente dos ritmistas da Unidos do Viradouro, que entrou na passarela para defender o título.



Erika levantou o setor 1 da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), assim que pisou na passarela. Ela chegou a se emocionar na avenida. A atriz vestiu uma fantasia que representava as rainhas do bloco Cordão do Bola Preta, que costuma sair pelas ruas da capital fluminense durante os dias de folia.



"É uma mistura de emoções e sensações. Alegria e gratidão: tudo ao mesmo tempo", disse a artista, ao site "Sambario".



A relação entre Erika e a comunidade da escola de Niterói não poderia ser melhor. "O samba é uma família só. Não tem estado. Minas está muito bem representada com ela", afirmou, ao Estado de Minas, o presidente da Viradouro, Marcelo Calil Filho.





Viviane Araújo desfila grávida

Rainha do Salgueiro, Viviane Araújo é puro samba no pé! %uD83D%uDD34%u26AA%uD83E%uDD41



%uD83C%uDFA5 Guilherme Peixoto EM/D.A Press pic.twitter.com/45VM9RkbLA — Estado de Minas (@em_com) April 23, 2022

Rainha da Furiosa do Salgueiro, Viviane Araújo não perdeu o samba no pé mesmo estando grávida.Aos 47 anos, ela está no quinto mês de gestação e espera pelo nascimento de Joaquim. Viviane desfilou como Cabocla Jurema, uma das principais entidades da Umbanda. Jurema é tida como a "rainha das matas".Já na Imperatriz Leopoldinense, quem roubou a cena foi Iza , cantora que ocupou, pelo segundo ano, o posto de majestade da agremiação.