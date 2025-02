Motorista tenta desviar de acidente e capota carro na BR-040

Dois acidentes seguidos bloquearam a pista da BR-040, na altura do Bairro Kennedy, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (24/2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o primeiro acidente envolveu dois veículos, por volta das 4h. Um carro bateu na traseira de outro na altura do quilômetro 525 da via, em um trecho entre o Posto Bonanza e a Ceasa.

Os carros ficaram parados na via, sem sinalização de acidente. Neste momento, um terceiro carro tentou desviar e foi atingido por um quarto veículo, que também seguia em direção a Belo Horizonte.

Uma mulher, de 25 anos, ficou ferida após as colisões. Ela teve um traumatismo craniano leve, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem.

A pista ficou bloqueada no momento do acidente até a retirada dos veículos, mas já foi liberada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia