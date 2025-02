Homem é preso ao jogar cachorro em telhado e dizer que ele seria assado

Um homem, de 29 anos, investigado pelos crimes de maus-tratos contra animal, desobediência e coação no curso do processo, foi preso em flagrante nessa terça-feira (25/2), em Aguanil, na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Civil, o detido foi filmado arremessando um filhote de cachorro do telhado de casa e, ao ser questionado por vizinhos, afirmou que o animal estava no local para ser assado em uma churrasqueira.

Ao receber o vídeo e as imagens dos ferimentos na pata do animal, uma equipe da Polícia Civil foi até o endereço indicado, onde encontrou o suspeito carregando outro filhote de cachorro pelo pescoço.

Quando tentaram abordar o homem, ele desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, arremessando o animal bruscamente contra o chão.

Ao ser detido, ele ainda ofereceu resistência e ameaçou uma testemunha na presença dos policiais.

As investigações sobre o caso continuam a cargo dos agentes da Polícia Civil. Em caso de comprovação do crime de maus-tratos a animais, o homem pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, de acordo com a Lei Sansão, aprovada em 2020. A lei ainda prevê multa e perda da guarda do animal.