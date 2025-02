Suspeitos tentam comprar terreno em área de proteção ambiental e são presos

Dois homens foram presos nesta terça-feira (25/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enquanto tentavam comprar um terreno em uma área de proteção ambiental, parcelada de maneira ilegal, na margem da Represa de Capim Branco. Com a dupla, policiais militares do meio-ambiente encontraram uma pistola de fabricação israelense, com mira a laser, munições e mais de 100 papelotes de cocaína, prontos para consumo.

A dupla também portava cerca de R$ 15 mil em dinheiro, celulares, cartões de crédito e cheques. Eles estavam em uma picape Volkswagen Amarok e, durante a abordagem, os policiais utilizaram até uma embarcação.

Com os suspeitos, foi encontrado ainda um caderno com anotações: de acordo com os militares, são registros de contabilidade resultante de agiotagem, praticada por eles.

