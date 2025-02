Briga de casal termina com casa incendiada no interior de Minas

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Uma casa pegou fogo na madrugada dessa terça-feira (25/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A residência era compartilhada por marido e esposa, ambos de 47 anos, que presenciaram o incêndio. Versões apresentadas pelos dois moradores à Polícia Militar (PMMG) divergem sobre quem teria iniciado o fogo. Agressões mútuas levaram à prisão do casal.

A mulher contou para a polícia que o marido colocou fogo no imóvel e a agrediu com socos e chutes. Segundo ela, o homem não aceitou o fim do relacionamento, o que teria motivado o incêndio. Já o marido contou para a Polícia Militar que acordou com as chamas enquanto era agredido com um pedaço de madeira pela esposa.

Segundo registro policial, enquanto os policiais militares ainda estavam no local apurando os fatos, a mulher começou a danificar uma moto que estava estacionada na rua. Aos policiais, ela contou que o veículo pertencia ao marido.

Ainda segundo Boletim de Ocorrência, devido às agressões mútuas, tanto o marido quanto a esposa foram presos. O jornal Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil (PCMG) para saber detalhes sobre a investigação e aguarda retorno.







Telhado colapsou







Os bombeiros foram acionados para combater as chamas por volta das 3h desta terça-feira (25). De acordo com a corporação, o fogo se concentrou na sala e na cozinha. Os militares conseguiram extinguir as chamas, mas o telhado colapsou.

O imóvel foi isolado para vistoria da Defesa Civil. A reportagem entrou em contato com o órgão para saber o resultado da avaliação e aguarda retorno.