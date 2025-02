Veja momento que motorista bêbado invade bar e quase acerta clientes em BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Imagens da câmera de segurança de um bar na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Coração Eucarístico, região Centro-Sul de Belo Horizonte, registraram o momento em que um motorista embriagado perde o controle do carro, invade a calçada e por pouco não atinge os frequentadores do estabelecimento. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (21/2), e o motorista foi preso.





Ao menos treze pessoas estavam na rota de colisão do veículo, que subiu a calçada e só parou depois de colidir com uma árvore. O motorista atravessou ao menos três faixas da avenida e seguiu na contramão antes de provocar o acidente.





O vídeo mostra o momento em que clientes do bar levantam das mesas, instantes antes de o carro invadir o local. Entre as primeiras pessoas notarem a chegada do veículo descontrolado e o mesmo atingir a calçada, passaram-se menos de três segundos. Apesar do susto, ninguém se feriu.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), o motorista do carro tentou fugir, mas foi contido pelos frequentadores do bar até a chegada dos militares - o que também foi flagrado pela câmera de segurança.





Foi realizado o teste do bafômetro, que confirmou que o motorista estava embriagado. Ele foi preso e o carro, que estava com os documentos atrasados há três anos, foi apreendido e recolhido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).





