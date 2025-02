MG: homem que matou filhos gêmeos de ex é assassinado em presídio

O detento Neison Fernando Fabiano, de 47 anos, foi assassinado por outro preso, dentro de uma cela da Penitenciária de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa segunda-feira (24/2). O suspeito confessou o crime.





Neison tinha sido condenado em 2018 a 68 anos e nove meses, no Fórum da Comarca de Passos, no Sul de Minas, pelo assassinato de dois irmãos gêmeos, de 17 anos, e da bisavó deles, de 80.





O crime aconteceu em Alpinópolis, também no Sul de Minas, em 3 fevereiro de 2016, mais precisamente em uma residência do Bairro Vila Betânia. Naquele trágico dia, segundo informações do processo, o homem invadiu o imóvel onde os irmãos viviam com a bisavó e disparou vários tiros contra eles.





Ainda conforme o processo, o crime teve motivações passionais, já que Neison mantinha um relacionamento amoroso com a mãe dos adolescentes. O assassinato ocorreu pouco tempo depois de um suposto desentendimento entre o casal, com posterior rompimento da relação. Esse fato teria motivado o autor a executar as três vítimas por vingança.





Suposta tentativa de estupro levou ao assassinato de Neison





O suspeito de matar Neison é um detento de 21 anos. Ele relatou ao registro policial que, inicialmente, visualizou Neison com as calças abaixadas, tentando estuprar outro preso, de 30 anos, que estaria dormindo, sob efeito do uso de medicamentos.





O suspeito disse que ficou indignado com a situação e, por isso, quebrou um aparelho de barbear, pegou uma das lâminas e, em seguida, começou a socar e chutar Neison. Depois disso, o jovem detento contou que aplicou um mata-leão e cortou o pescoço do homem.





'Queria decapitá-lo'





O suspeito também relatou ao registro policial que, ao visualizar que policiais penais chegavam à cela, intensificou os golpes com a lâmina no pescoço de Neison. Ele complementou que fez isso porque tinha a intenção de decapitar o homem.





Ainda conforme o depoimento do suspeito, antes do ocorrido, ele não possuía nenhum desentendimento com a vítima.





Posicionamento da Sejusp

Segundo nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), todas as providências administrativas relativas ao óbito do detento Neison Fernando Fabiano foram tomadas pela direção da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio. Veja abaixo na íntegra.





“Policiais penais da unidade foram acionados por outros detentos para comparecerem a uma das celas. Ao chegar, encontraram Neison caído no chão da cela com cortes no pescoço. O detento foi retirado do local e levado imediatamente ao pronto-socorro local, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A direção da unidade prisional apura administrativamente as circunstâncias do ocorrido. As investigações criminais estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Neison Fernando deu entrada no sistema prisional, administrado pelo Depen- MG, em 13/4/2016 e estava na Penitenciária de Patrocínio desde 3/10/2018”.





