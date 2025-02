MG: bebê de 3 meses morre em capotamento que teria sido causado por inseto

Uma bebê de apenas 3 meses morreu depois que o pai dela perdeu o controle do carro e saiu da estrada municipal, em João Pinheiro, Noroeste de Minas Gerais, nesta segunda-feira (24/2). O pais também se feriram.



A família voltava passara do distrito de Canabrava e seguia rumo à cidade quando um inseto teria pousado no motorista, que se assustou e não conseguiu manter o carro na via.



O veículo saiu da pista e capotou. A bebê estava no no braços da mãe, que a amamentava, e sofreu uma fratura na coluna cervical. Ela não morreu na hora, mas não houve tempo de salvamento.



Os pais tiveram ferimentos pelo corpo e foram levados para a UPA de João Pinheiro.



Um teste de etilômetro mostrou que o homem não havia bebido.



A bebê foi sepultada nesta terça (25/2).

