Carnaval BH 2025: vans itinerantes atenderão vítimas de importunação sexual

carnaval em Belo Horizonte . O serviço é uma estratégia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que trabalhará juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), para garantir segurança a todas as mulheres. Vans itinerantes farão acolhimento às vítimas de importunação sexual durante o.



Nos Nos dias de festa , além das vans, haverá tendas estruturadas e equipadas com profissionais qualificados para pronto atendimento. Esse atendimento será humanizado, garantindo acolhimento psicossocial e, quando necessário, encaminhamento para a rede de apoio, incluindo serviços de segurança e saúde.





As vans serão posicionadas em locais estratégicos, próximos à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar (PMMG), garantindo a segurança tanto das profissionais, quanto das mulheres atendidas. Na capital, os veículos ficarão na Praça Sete , no Centro, e na Savassi, na Região Centro-Sul, na esquina da Rua Antônio de Albuquerque com Avenida Getúlio Vargas.