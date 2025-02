Carnaval de BH: comércio poderá abrir as portas durante a folia

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informa que o comércio poderá funcionar nos dias 3 e 4 de março, ficando a critério dos empresários. Caso optem por operar, os lojistas devem seguir as regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) quanto ao uso da mão de obra dos funcionários. As atividades serão retomadas na quarta-feira de cinzas (5/3), a partir do meio-dia.

A CCT pode ser definida como um conjunto de regras trabalhistas estabelecidas para cada categoria profissional. Em outras palavras, é um acordo obrigatório firmado entre um sindicato patronal e o sindicato do trabalhador. Mais informações podem ser consultadas no site.





Funcionamento do comércio em BH:

01/03 (sábado): funcionamento normal

02/03 (domingo): funcionamento normal

03/03 (segunda-feira): não haverá expediente (Dia do Comerciário)

04/03 (terça-feira): não haverá expediente

05/03 (quarta-feira): reabertura após as 12h





Agências bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nos dias 3 e 4 de março não haverá atendimento ao público. Na quarta-feira (5/2), o expediente começa ao meio-dia, seguindo o horário habitual de fechamento.





Para locais onde o atendimento se encerra antes das 15h, a abertura será antecipada, garantindo ao menos três horas de funcionamento presencial.

