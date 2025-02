Tamanduá-bandeira é flagrado passeando em área urbana de cidade mineira

Um tamanduá-bandeira de grande porte foi visto transitando pela área urbana do município de Araguari, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (25/2). O animal, que andava pela Rua Roma, no Bairro Granville, foi notado por um bombeiro militar de folga, que rapidamente acionou os colegas de trabalho.

O mamífero foi capturado de forma segura e levado para atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na mesma região do estado, uma vez que apresentava ferimentos nas costas e na parte superior das patas dianteiras. Ele foi o segundo tamanduá-bandeira capturado no município em menos de uma semana.



Segundo o Coordenador do Setor de Animais Silvestres do Hospital Veterinário da UFU, Márcio de Barros Bandarra, o tamanduá é uma fêmea, com uma ferida lacerante em região anal e outras feridas pelo corpo. Ela está um pouco desidratada, mas sem fraturas ou outras complicações. Tudo indica que as lesões tenham sido causadas por outro tamanduá.

"As feridas estão com miíase – infestação de larvas de moscas na pele – e agora iremos fazer a limpeza das feridas para retirar as larvas e realizar o tratamento que pode ser através da utilização de pele de rã."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck