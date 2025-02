Zebra? Parque de diversões admite que pintou burro de preto e branco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um parque de diversões na China viralizou após um vídeo mostrar que o local pinta burros de preto e branco para se passarem por zebras.

Um vídeo de um burro pintado de preto e branco foi publicado no Douyin, a versão chinesa do TikTok. Nas imagens, é possível ver o animal com o corpo todo listrado artificialmente, exceto a cabeça.

O parque fica na cidade de Zibo, na província de Shandong, no leste chinês. Após a repercussão, o local confirmou que, em vez de gato por lebre, vendia burro por zebra. "O dono fez isso só por diversão", disse um funcionário, segundo o jornal The New York Post.

A equipe do parque de diversões defendeu a pintura do burro. Ainda segundo a publicação norte-americana, eles disseram que a tinta que usaram nos animais não era tóxica. Eles também alegaram que a mudança foi uma decisão de marketing.

Uma placa no local também indicava que o animal era um burro e não uma zebra. "Eu sou uma zebra, enganando você e te fazendo pensar que sou um burro!", ironizava o letreiro em frente ao viveiro dos animais.

NÃO É O PRIMEIRO CASO



Em 2024, o zoológico de Shanwei, na China, admitiu que tingiu o pelo de dois cachorros para fazê-los parecer ursos panda. Segundo a agência de notícias AsiaWire, funcionários do zoológico usaram tinta para pintar cachorros da raça Chow Chow com a intenção de aumentar a popularidade do parque.

Visitantes pediram dinheiro de volta. Clientes do zoológico teriam estranhado os animais, mas começaram a pedir o dinheiro de volta quando os falsos pandas começaram a latir.

Zoológico defende que não enganou ninguém. Questionados sobre os animais, os funcionários do parque disseram que indicaram que os animais eram "cachorros-panda", e não ursos panda. A instituição dizia permitir que os visitantes vissem "animais raros e exóticos".

Em maio deste ano, outro zoológico na China fez o mesmo. À época, o zoológico de Taizhou foi duramente criticado por tingir dois cachorros Chow Chow bebês para parecerem pandas. Entretanto, uma porta-voz para a instituição defendeu que não causaram dano aos cachorros: "Pessoas normais pintam o cabelo. Os cães também podem pintar seu pelo. É igual a cabelo".