Cães e gatos também podem ter câncer de pele; saiba como prevenir

Assim como os humanos, cães e gatos também podem desenvolver câncer de pele devido à exposição excessiva ao sol. A radiação ultravioleta danifica o DNA das células cutâneas, provocando mutações que podem levar ao desenvolvimento de tumores.

O veterinário Luiz Sofal explica que alguns fatores podem aumentar o risco da doença. “Pets com pelagem clara ou fina são mais suscetíveis, pois a pele fica mais exposta aos raios solares. Além disso, a idade avançada e a predisposição genética de algumas raças também são fatores de risco”, ressalta.

Entre os tipos mais comuns de tumores de pele em cães e gatos estão o carcinoma de células escamosas e o hemangiossarcoma cutâneo. “Os tumores podem ser benignos ou malignos, por isso o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz”, alerta o veterinário.

Sinais de alerta

É essencial que os tutores fiquem atentos a possíveis sintomas que podem indicar a presença de câncer de pele nos pets. Alguns sinais incluem:

Feridas que não cicatrizam

Nódulos ou caroços na pele

Manchas avermelhadas ou escuras que aumentam de tamanho

Descamação excessiva em áreas expostas ao sol

Mudanças na textura da pele, como espessamento ou úlceras

Se o tutor identificar qualquer uma dessas alterações, é recomendável buscar um veterinário o quanto antes para avaliação e possível realização de exames. “Os tutores precisam ficar atentos a qualquer alteração na pele do pet, como feridas que não cicatrizam, manchas ou caroços. Se identificadas precocemente, as doenças de pele têm maiores chances de tratamento e controle”, destaca Luiz.

O diagnóstico do câncer de pele em pets pode ser feito por meio de exames clínicos e laboratoriais, como biópsia e citologia, que ajudam a identificar o tipo de tumor e seu estágio de desenvolvimento. “Cada caso é único, e o tratamento pode variar desde procedimentos cirúrgicos para remoção do tumor até terapias complementares, como quimioterapia e radioterapia”, explica Luiz Sofal. “O importante é que os tutores busquem um veterinário especializado o mais cedo possível para garantir as melhores opções de tratamento.”



Como proteger os pets do sol?

Para reduzir os riscos, algumas medidas preventivas podem ser adotadas: