Depressão ou anemia? Entenda como os sintomas podem ser parecidos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Segundo dados do último mapeamento sobre depressão realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão - mais de 11 milhões de pessoas. Já com relação a anemia, a OMS revela que 30% da população global é anêmica. As doenças se caracterizam pelo cansaço excessivo, falta de disposição, dificuldade de concentração e palidez - sintomas que podem confundir e atrasar o diagnóstico.







De acordo com Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios, é fundamental diferenciar cada quadro para garantir o tratamento adequado. Segundo ele, ambas as condições podem impactar significativamente a qualidade de vida, mas suas causas e tratamentos são distintos. “A anemia ocorre quando há uma redução na quantidade de glóbulos vermelhos ou hemoglobina no sangue, o que compromete a oxigenação dos tecidos e leva à fadiga e fraqueza. Já a depressão é um transtorno mental que afeta o humor, o comportamento e a cognição, podendo gerar desânimo persistente, perda de interesse e alteração no sono e apetite”, explica.





Entre os principais sintomas da anemia, estão:

Fadiga extrema

Fraqueza

Palidez

Falta de ar

Tontura

Mãos e pés frios

Queda de cabelo

Unhas quebradiças

Já os sintomas de depressão incluem:

Tristeza constante

Falta de motivação

Dificuldade de concentração

Alterações no sono e apetite

Sensação de culpa ou inutilidade

Pensamentos negativos recorrentes





Para diferenciar os dois quadros, Carlos Alberto destaca que é fundamental procurar ajuda médica. “Exames laboratoriais, como o hemograma completo, são essenciais para identificar a anemia e suas causas. Já a depressão é diagnosticada por meio de avaliação clínica com psicólogos e psiquiatras.”





Segundo ele, a confusão entre os sintomas pode atrasar o tratamento adequado, por isso, os exames laboratoriais desempenham um papel fundamental para um diagnóstico preciso. “Se alguém próximo apresenta sintomas persistentes, é recomendado procurar ajuda profissional e realizar exames necessários para um diagnóstico correto.”