Unhas longas e inquebráveis: especialista revela truques

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Manter as unhas saudáveis e resistentes não é tão simples, especialmente diante de diversos fatores que as fragilizam. Produtos químicos agressivos, como esmaltes de baixa qualidade e removedores com acetona, além de hábitos inadequados, como morder as unhas ou remover cutículas em excesso, contribuem para problemas frequentes. Descamação, quebra e dificuldade no crescimento são queixas comuns, frequentemente associadas à ausência de uma rotina de cuidados específicos.





Especialista em beleza da Unhas Cariocas, rede de esmalterias, Marina Groke afirma que a resistência das unhas depende tanto de fatores internos, como alimentação, quanto de cuidados externos, como hidratação e proteção. “A combinação de uma dieta equilibrada, o uso de produtos adequados e a adoção de boas práticas diárias é essencial para fortalecê-las”, afirma.





Para garantir a desejada resistência, a especialista recomenda adotar uma rotina de cuidados que envolva tanto prevenção quanto tratamento. Ela dá orientações para transformar a saúde ungueal:









Aposte em bases fortalecedoras com formulações completas









Bases fortalecedoras podem ser aliadas para melhorar a condição das unhas. Elas contêm ingredientes como queratina, cálcio e vitaminas, que auxiliam no fortalecimento e na prevenção de quebras. Além disso, criam uma camada protetora que reduz o impacto de agentes externos, como produtos químicos ou atritos do dia a dia.





“As bases criam uma camada protetora, reduzindo o impacto de agentes externos”, explica Marina. Aplicá-las regularmente antes do esmalte também ajuda a prolongar a durabilidade da cor e a manter a integridade das unhas.









Substitua acetona por removedores menos agressivos





A acetona, embora eficiente, tende a ressecar e enfraquecer as unhas, deixando-as mais suscetíveis a descamação. Optar por removedores sem acetona é uma alternativa mais suave. Esses produtos, geralmente enriquecidos com agentes hidratantes, ajudam a preservar a estrutura natural das unhas e a evitar o ressecamento das cutículas.





Para melhores resultados, é recomendável usar o removedor com moderação e complementar o processo com hidratação após a retirada do esmalte.









Inclua a hidratação das cutículas na rotina





Manter as cutículas hidratadas é essencial para a proteção da matriz das unhas. Produtos enriquecidos com óleo de girassol e vitamina E são especialmente eficazes, pois oferecem alto poder nutritivo e hidratante. A aplicação regular dessas fórmulas evita o ressecamento e as rachaduras, problemas que comprometem a saúde das unhas e levam à quebra.





“A hidratação melhora a flexibilidade da pele e protege a matriz das unhas”, orienta Marina. Para potencializar os benefícios, massageie o produto na região das cutículas até que seja completamente absorvido.









Use óleo de melaleuca para proteger contra infecções





O óleo de melaleuca, conhecido por suas propriedades antimicrobianas, é uma ferramenta eficaz na prevenção de infecções fúngicas e bacterianas que podem comprometer a saúde das unhas. Ele pode ser aplicado diretamente nas unhas e cutículas com o auxílio de um pincel ou algodão, sempre em pequenas quantidades para evitar excesso de oleosidade.





O uso regular auxilia na manutenção da saúde da região e previne problemas recorrentes, como micose e inflamações. Combine este cuidado com uma boa rotina de limpeza para resultados mais eficazes.









Cuide da alimentação para melhorar a qualidade das unhas





A alimentação é um fator determinante para a saúde das unhas. Minerais como zinco, ferro e sílica, além de vitaminas do complexo B e ácidos graxos, são essenciais para fortalecer a estrutura e estimular o crescimento das unhas.





Incluir na dieta alimentos como ovos, nozes, espinafre e peixes traz resultados positivos em poucas semanas. Para complementar, a hidratação também é importante, garantindo que as unhas não fiquem secas ou quebradiças.

