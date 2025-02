Hérnia abdominal: 4 dúvidas sobre condição de Viviane Araújo

A atriz e rainha da escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, Viviane Araújo, que representa a Salgueiro, foi alvo de polêmica por ter uma hérnia abdominal visível em vídeo postado nas redes sociais, durante um ensaio para o desfile deste ano, que realizou na Marquês de Sapucaí, nesta semana. Na quarta-feira (12) ela fez um desabafo nas redes sociais abordando a doença: “Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e comentar sobre a hérnia. Não apreciavam mais nada, só falavam dela”, afirmou.

"Essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver. Mas agora, não tenho tempo, não tenho como fazer isso, mas vou ter que operar novamente", revelou.

Entenda



As hérnias abdominais são mais comuns do que parecem, afetam entre 20% e 25% da população adulta no Brasil, o que representa 28 milhões de adultos. A hérnia umbilical, como é o caso de Viviane, atinge 8% da população, entre crianças e adultos.

O cirurgião e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, Gustavo Soares, explica que as hérnias no umbigo são mais comuns após a gestação ou na infância. “Elas são frequentes em recém nascidos e em bebês de até um ano de idade mas, nesses casos, geralmente fecham espontaneamente. Em adultos está mais associada à gestação - devido ao aumento da cavidade abdominal, tosse persistente e excesso de peso”.

O especialista tira as principais dúvidas sobre as hérnias abdominais. Confira:

1 - O que é?

As hérnias abdominais são uma abertura na musculatura do abdômen que permitem a passagem de um conteúdo de dentro da barriga para fora, podendo ser gordura ou parte de um órgão. Dor durante a prática de atividades físicas e o abaulamento (bolinha) no local são os principais sintomas da doença.





2 - Qual o tratamento?

A única forma de tratamento de uma hérnia abdominal é a cirurgia. Os pacientes precisam de cuidados médicos, já que existe o risco de complicações como o encarceramento e o estrangulamento que podem exigir cirurgia de emergência.





3 - A hérnia pode voltar?

As hérnias umbilicais têm um risco de recidiva (retorno) de até 8%. Para evitar que isso aconteça utilizamos telas no momento da cirurgia que reforçam a musculatura abdominal e evitam que a doença volte. Os cuidados pós-operatórios também são indispensáveis para o sucesso da cirurgia.





4 - Viviane sofre algum risco?

Ela precisa ser avaliada por um cirurgião, pois não é possível se posicionar sobre um caso sem a adequada avaliação médica. De forma geral, se a paciente estiver assintomática e sem dor, não há problema em desfilar. No entanto, se houver algum incômodo é fundamental que ela procure um cirurgião dedicado ao tratamento das hérnias, tendo em vista que o desfile em escola de samba requer um esforço grande e pode haver o encarceramento, uma grave complicação que pode levar à cirurgia de emergência.