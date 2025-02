Tadalafila nas academias: para que serve?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A tadalafila é um medicamento indicado para o tratamento da disfunção erétil e da hipertensão arterial pulmonar (HAP), uma doença progressiva que afeta a circulação nos pulmões. Apesar dessas indicações, o uso da substância tem se popularizado entre frequentadores de academias que buscam melhorar o desempenho físico.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), a tadalafila foi o quinto medicamento genérico mais vendido em 2024, superando a concorrente sildenafila, que ocupa a oitava posição.

A principal justificativa para o uso indevido é sua ação vasodilatadora. O medicamento inibe a enzima PDE-5, promovendo maior fluxo sanguíneo para os músculos. “Isso pode melhorar a entrega de oxigênio e nutrientes, reduzindo a fadiga muscular”, explica Waldyk Alisson, médico com pós-graduação em nutrologia esportiva e endocrinologia.

Entre os possíveis efeitos do medicamento citados por praticantes de atividades físicas estão:

Aumento do óxido nítrico, favorecendo o fluxo sanguíneo e a recuperação pós-treino Melhora da resistência cardiovascular e redução da fadiga Auxílio na hipertensão transitória induzida pelo exercício

A dose utilizada por quem consome tadalafila em academias costuma ser de 5 mg ao dia, como informa o médico, a dose é inferior à padrão de 20 mg utilizada no tratamento da disfunção erétil.

Sem evidências científicas

Não há comprovação científica de que a tadalafila melhore o desempenho esportivo. Um estudo publicado no “British Journal of Sports Medicine” avaliou os efeitos de uma dose única do medicamento em atletas saudáveis e não encontrou impacto significativo na performance.

A pesquisa indicou, no entanto, um aumento nos níveis de lactato sanguíneo durante a recuperação e uma redução no tempo para atingir a potência máxima, sugerindo possíveis alterações no metabolismo energético. “Embora a tadalafila promova vasodilatação, não há evidências de que isso resulte em ganhos concretos no desempenho físico”, ressalta Alisson.

O que pode acontecer?

O uso sem indicação médica pode causar efeitos adversos, como quedas na pressão arterial, dores de cabeça e tonturas. A interação com outros vasodilatadores ou medicamentos pode intensificar esses efeitos e representar riscos à saúde.

Os principais riscos incluem:

Queda de pressão arterial, que pode causar tonturas, desmaios e aumentar o risco de lesões durante o treino.

Dor de cabeça e congestão nasal , sintomas que podem comprometer a performance.

, sintomas que podem comprometer a performance. Taquicardia reflexa, aumento da frequência cardíaca, o que pode ser perigoso em atividades de alta intensidade.

Interação com outros vasodilatadores, potencializando efeitos hipotensivos de suplementos e medicamentos

“Qualquer estratégia para melhorar o desempenho físico deve ser baseada em práticas seguras e cientificamente validadas, sempre com orientação de profissionais de saúde”, alerta o especialista.