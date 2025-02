Pão aumenta o risco de câncer? E se for integral?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Vítima de ataques em redes sociais, apontado muitas vezes como vilão e o responsável pelo sobrepeso, o pão é um dos principais alimentos que compõem o café da manhã do brasileiro – e pode estar presente em outras refeições pela praticidade.

“O pão está entre os alimentos mais consumidos no mundo. É um alimento rico em carboidratos, que fornece energia rápida para o corpo”, explica a endocrinologista, com pós-graduação em endocrinologia e metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ, Deborah Beranger. No entanto, o pão também pode ser uma fonte de compostos nocivos formados durante o processamento, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, acrilamida e aminas heterocíclicas. Alguns desses compostos já foram associados a um maior risco de câncer em animais.

Mas um estudo recente, publicado em dezembro, isentou o pão de ser cancerígeno, uma nomenclatura indigesta a um tipo de alimento tão consumido. “É uma revisão sistemática e meta-análise que revisou mais de 20 estudos que tentaram encontrar uma relação entre o consumo de pães e o risco de câncer. Como conclusão, o trabalho mostrou que a ingestão de pão não está associada ao risco de câncer de próstata, mama, colorretal ou outros tipos de tumores. Já a alta ingestão de pão integral pode ter efeito protetor e foi associada à redução do câncer colorretal e ao risco total de mortalidade por câncer”, completa o oncologista de São Paulo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, pós-doutor clínico no Royal Marsden NHS Foundation Trust (Inglaterra) e pesquisador honorário da Universidade de Oxford (Inglaterra), Ramon Andrade de Mello.





As descobertas indicam que o consumo de pão não está associado a uma maior incidência ou mortalidade por câncer. Muito da confusão que existe na internet na demonização do pão é por conta de más interpretações sobre o índice glicêmico desses alimentos. Alguns pães podem ter índice glicêmico moderado ou alto. Segundo Ramon, é bem verdade que altos níveis de açúcar no sangue podem favorecer certos tipos de câncer, mas não é possível extrapolar essa informação.

"Também depende muito do tipo de pão. Existe o pão branco, integral, com grãos... E não só isso, o que será usado como recheio pode diminuir esse índice glicêmico, principalmente se for usada uma fonte de proteína (ovo, carne, frango) ou de gordura boa”, explica a endocrinologista.





Outra questão importante, avalia Deborah Beranger, é que o contexto alimentar, com análise de todas as refeições, é muito mais preponderante do que o consumo de um alimento em específico. “Não é correto avaliar a saudabilidade de uma dieta por um único alimento”, explica a endocrinologista.

E também não é possível reduzir um alimento a um único composto. Um exemplo é citado por Ramon: o pão integral geralmente tem maior teor de acrilamida do que o pão branco. “No entanto, os antioxidantes, fibras e ingredientes bioativos do pão integral provavelmente excedem quaisquer riscos possíveis”, explica o oncologista.





Nenhum dos estudos incluídos na revisão relatou uma taxa maior de mortalidade total por câncer associada à ingestão de pão em análises categóricas ou de dose-resposta. “O consumo de pão também não foi associado a câncer de ovário, endométrio, estômago ou pulmão”, diz o oncologista.





Mas se nenhum faz mal, por que valeria a pena investir nas versões integrais? “Quando pensamos apenas em calorias, os dois (pão branco e integral) se equivalem, mas em termos de composição o pão integral é rico em fibras e nutrientes que o fazem ser uma melhor opção. Apenas pela presença das fibras, o pão integral oferece maior e mais duradoura sensação de saciedade, redução da absorção dos açúcares e gorduras ingeridos e ainda efeitos benéficos na função intestinal”, diz Deborah.

De qualquer maneira, é possível ingerir o alimento sem peso na consciência. “Atitudes mais relevantes para reduzir o risco de câncer incluem: evitar o sobrepeso, aumentar o consumo de vegetais e frutas, ricos em polifenóis e substâncias antioxidantes, e fibras, que melhoram a saúde intestinal, além de praticar atividade física”, reforça Ramon Andrade de Mello.

