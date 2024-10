A obesidade é um problema cada vez mais grave no Brasil e, entre as mulheres, é a causa de várias doenças, como a endometriose e os cânceres de mama, útero e de ovários. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, 62,6% das mulheres de 18 anos ou mais tinham excesso de peso. Por outro lado, segundo a mesma pesquisa, mesmo que pareçam ter um peso normal, muitas mulheres brasileiras podem ser tecnicamente obesas.





Uma mulher é considerada obesa quando o seu Índice de Massa Corporal (IMC) é maior ou igual a 30 kg/m2. Entretanto, ao observar diversos ambiente públicos e privados, como áreas para caminhadas, praças, praias e academias de ginástica, entre outros locais, constata-se que muitas mulheres estão com sobrepeso.





O ginecologista, professor-doutor e coordenador geral da pós-graduação de ginecologia minimamente invasiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Walter Pace, reforça que “o excesso de gordura corporal pode aumentar as chances de desenvolver câncer, em especial o de mama, pois provoca inflamação crônica e alterações hormonais que favorecem o crescimento de células cancerígenas”. O tecido adiposo, explica, produz estrogênio, hormônio feminino, que pode estimular o crescimento de células mamárias”. Walter Pace é também presidente do PHD Pace Hospital/BH e médico do Centro de Endometriose do Hospital Santa Joana/SP.





Obesidade X câncer

Dados oficiais indicam que o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de tumor mais comum em mulheres no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. Entre as causas está a obesidade, fator de risco para o desenvolvimento também do câncer de ovário, já que aumenta a inflamação crônica, os níveis de certos hormônios, como insulina e estrogênio e a capacidade das células de viver mais do que normalmente e de disseminarem-se (metástase).





Outro aspecto importante a se considerar é o momento em que a jovem começa a engordar. “Ganhar peso na adolescência pode aumentar o risco de desenvolver câncer de ovário antes da menopausa”, alerta o ginecologista, lembrando que a relação entre a obesidade e o câncer de endométrio se deve também ao fato de o tecido adiposo produzir estrogênio, o que estimula o endométrio e aumenta a proliferação das suas células.





Prevenção da obesidade

Prevenir a obesidade evita problemas de saúde sérios, que interferem na vida das mulheres. Walter Pace orienta as mulheres para que tenham uma alimentação saudável, priorizando alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, verduras e alimentos integrais. Devem também não consumir alimentos ricos em açúcar e gorduras, como fast-foods e bebidas adoçadas.

"Outra dica é a prática de exercícios de fortalecimento muscular e aeróbicos, como caminhada, corrida, natação ou ciclismo, e o menor tempo de tela. Qualquer sinal de alerta, buscar orientação médica."



