O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima mais de 73 mil novos casos de câncer de mama anualmente, desde 2023. Esse aumento é preocupante, especialmente considerando que, segundo o Panorama do Câncer de Mama, em 2022 foram registrados mais de 19 mil óbitos, tornando essa neoplasia a principal causa de mortalidade entre mulheres brasileiras. Diante desse quadro, este mês de outubro é uma oportunidade vital para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.





Para frear a estatística, o Inca recomenda que todas as mulheres iniciem exames de mamografia a partir dos 40 anos, com periodicidade adaptada às necessidades individuais e fatores de risco. "Os exames de imagem são essenciais, mas não devem ser realizados apenas quando há sintomas. A prevenção deve ser encarada de forma contínua", explica Juliana Barroso Guedes, gerente médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, parte da Dasa em Minas Gerais.





Juliana Guedes destaca a relevância de hábitos saudáveis e a realização de exames preventivos para a detecção precoce do câncer de mama. De acordo com a médica, fatores ambientais de risco, como consumo de álcool, sedentarismo e obesidade, estão diretamente ligados ao aumento do risco de câncer de mama.

"Mais importante do que esperar por sintomas e sinais, como palpação clínica de nódulos, é adotar uma vida saudável para prevenir e detectar o diagnóstico mais precocemente", afirma. Ela ressalta que cuidados regulares com a saúde, como atividade física regular, dieta saudável com redução do consumo de bebidas alcoólicas são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de vida.



A especialista também enfatiza a importância de exames de rotina, como colesterol e diabetes, além de práticas como atividade física regular. "Ter hábitos saudáveis ajuda a tratar e a prevenir condições inflamatórias sistêmicas como obesidade e diabetes, evitando complicações futuras, incluindo o câncer".

