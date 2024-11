O pãozinho de todo dia. Faz parte do cotidiano, marca presença no café da manhã. Com suas diversas formas e sabores, como o famoso francês (que, na verdade, é brasileiro) e as opções doces, é difícil escolher apenas um. Segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o consumo anual desse alimento no Brasil é de aproximadamente 2,3 milhões de toneladas. Mas será que ele é um vilão para quem busca uma vida mais saudável?





Nos últimos anos, têm circulado muitos mitos sobre esse alimento tão amado. É comum ouvir que engorda, que é o responsável por problemas de saúde e que deve ser evitado a todo custo. Para esclarecer essas e outras dúvidas e afirmações, a diretora técnica do Emagrecentro, rede que atua nas áreas de emagrecimento e estética corporal, Sylvia Ramuth, informa que há alguns fatores a considerar para determinam se o pão é um aliado ou um inimigo na busca por uma alimentação equilibrada.





Pão engorda?





“Por si só, não é o único responsável pelo ganho de peso. Vale ressaltar que o sobrepeso e a obesidade ocorrem devido ao indivíduo consumir mais energia do que gasta, o que, quando feito a longo prazo, resulta em excesso de peso. Porém, os pães brancos são ricos em carboidratos refinados e açúcar, além de pobres em fibras e nutrientes. Portanto, quando ingeridos em maiores quantidades, podem, sim, atrapalhar o processo de emagrecimento”.





Causa inchaço em todas as pessoas?





“Embora algumas possam ser sensíveis ao glúten e, portanto, apresentar inchaço ou desconforto após o consumo, a maioria pode incluí-lo em sua rotina sem problemas. Para quem tem essa sensibilidade, existem opções sem glúten que podem ser uma alternativa viável,” orienta Sylvia Ramuth.





É nutritivo?





“Os integrais, por exemplo, são geralmente mais saudáveis do que os de farinha branca, pois são feitos com grãos inteiros e contêm mais fibras, vitaminas e minerais. Optar também por artesanais ou com menos aditivos pode ser uma escolha mais assertiva na procura por um pão mais nutritivo,” afirma a especialista.





Deve ser evitado à noite?





“Evitar ou não o consumo à noite depende dos seus objetivos e do seu histórico pessoal. Não precisa necessariamente ser evitado à noite, mas é importante escolher o tipo certo (preferir integrais) e consumir com moderação, combinando com fontes de proteína e fibras para uma refeição mais equilibrada. Se o objetivo for controlar o peso ou a glicemia (açúcar no sangue, no caso de pacientes diabéticos), pode ser interessante reduzir os carboidratos no jantar. No entanto, o mais importante é o balanço da alimentação durante todo o dia, e é recomendável consultar um profissional de saúde para obter orientações adequadas”, explica Sylvia.





Ela fala sobre a importância de combinar ingredientes, como peito de peru ou frango grelhado, que são perfeitos para montar sanduíches, quando acompanhados de folhas verdes e vegetais como tomates, pepinos e cenouras. Outra opção são os ovos, sejam cozidos ou mexidos, fonte de proteína.

