A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, disse que irá retirar procedimento estético com PMMA, sigla para polimetilmetacrilato. Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, ela mostrou seu rosto inchado e explicou que isso aconteceu após a aplicação da substância.

Além disso, atualmente Maíra não pode engravidar antes de retirar o procedimento.

“Uma semana depois eu fiquei completamente deformada. Minha cara ficou maior do que está agora. […] Vocês já devem ter ouvido falar, teve a Andressa Urach que teve o glúteo todo danificado, necrosou. É gravíssimo. Ainda hoje existem pessoas que usam, e é exatamente por isso que vim falar dos perigos que isso tem”, disse.

“Eu corri com ela para o hospital. Ela tem uma infecção generalizada por causa do produto que entrou na veia e subiu para os órgãos, foi para o coração, para o cérebro, para os pulmões, para os rins”, relatou seu marido na época.

Quais são os riscos do PMMA?

Apesar de não ser contraindicada a aplicação da substância na região corporal pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não há indicação para uso do produto, que também é utilizado para fins industriais, em caso de "aumento de volume, seja corporal ou facial" e é classificado no grupo de "máximo risco" pela Agência.

No entanto, segundo a Anvisa, existem registros dessa substância para preenchimento subcutâneo, ou seja, para tratar correção de alterações, como irregularidades e depressões no corpo, além de corrigir alguma alteração no organismo que leva à concentração de gordura em alguma parte da extensão corporal.

O PMMA também pode ser usado para para a produção de plásticos e fibras acrílicas, por exemplo, mas com concentrações diferentes do que quando é aplicado no corpo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o PMMA é indicado para correção de sequelas de tumores, rugas, pequenas cicatrizes e enfermidades faciais congênitas, como o lábio leporino, mas não recomenda o uso da substância para fins estéticos, em razão de complicações e processos inflamatórios e infecciosos que podem causar "danos estéticos e funcionais desastrosos e irreversíveis."

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ácido hialurônico é mais seguro para ser utilizado com finalidade estética, por ser uma substância "que faz parte do corpo".

Buscas por "PMMA" estão em tendência de alta no Google

O interesse de busca pelo termo de pesquisa PMMA está em alta no Google Brasil na comparação com os últimos 30 dias. Os dados são do Google Trends.