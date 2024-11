O que você quer ser quando envelhecer? Psicóloga com mais de 45 anos de experiência, Salete Boucault quer inspirar leitores no livro Um projeto para envelhecer bem a olharem atentamente para a maturidade. São reflexões que tocam naquilo que mais importa: como chegar na velhice com saúde.

A obra é um convite àqueles que estão diante da chegada da terceira idade ou que, mesmo distantes desta fase, querem se preparar para o futuro. A autora enfatiza que o envelhecer não precisa ser uma fase de perdas e limitações, mas um período de descobertas e renovação. “Quando chegamos nesta etapa de nossas vidas, não temos mais tempo a perder e balanços frequentes são necessários para corrigir as trajetórias”, encoraja Salete.

Ela ressalta a importância de cultivar a saúde física e emocional, de manter o cérebro ativo e de valorizar as redes de apoio. Para a psicóloga, o segredo para um envelhecimento saudável é se manter ativo e cultivar as conexões humanas. “Quando envelhecemos precisamos, mais do que nunca, de redes de apoio, nos bons e maus momentos”, escreve, e lembra que os relacionamentos são a chave para superar o isolamento.

A especialista aponta a necessidade de encarar a morte, a finitude, não com medo, mas como uma oportunidade para valorizar cada dia. Ela explora temas como os arrependimentos pelo que não foi feito durante a vida, a importância de um planejamento financeiro sólido, a relevância de manter o cérebro ativo, a busca pelo equilíbrio emocional e a construção de uma rotina que inclua atividades prazerosas. Além de discutir formas de adaptação ao "ninho vazio", ou seja, os desafios da casa sem filhos.

Um projeto para envelhecer bem é um estímulo para viver plenamente o presente e planejar o futuro de forma consciente. Foi escrito para lembrar que, apesar de a vida ser finita, é possível escolher como viver a velhice e, mais que isso, como deseja viver esta etapa da vida.

Ficha Técnica



Título: Um projeto para envelhecer bem

Subtítulo: Como viver com propósito esta etapa da vida

Autora: Salete Boucault

Editora: Edição do Autor | LC Design & Editorial

Páginas: 238

Preço: R$ 53,90 (físico) e R$ 24,50 (eBook)

Disponível em: Amazon

Sobre a autora: Salete Boucault é psicóloga formada pela USP em 1978, tem 45 anos de experiência em terapia com adolescentes, adultos, casais e terceira idade. Dedica-se à promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Casada há 47 anos, é mãe de 3 filhos e avó de 3 netos.





