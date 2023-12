Muito se fala que uma dieta rica em carne pode levar ao ganho de peso. Mas será que isso é realmente verdade? A nutricionista Fabiane Silverio revela insights valiosos sobre como uma dieta carnívora é favorável à saúde e porque deve-se considerar essa estratégia alimentar. O American Journal of Clinical (Jornal Americano de Nutrição Clínica) revelou que uma dieta rica em proteínas ajuda na perda de peso e na redução da gordura corporal. "Será que comer carne pode engordar? Quanto mais comer carne, mais você ganha peso na balança? Não necessariamente. Muitas pessoas acreditam que a carne é uma vilã quando se trata de ganho de peso, mas a realidade é mais complexa. A carne é uma fonte rica de proteína, que desempenha um papel fundamental na construção e manutenção dos músculos, além de desencadear a sensação de saciedade", explica Fabiane Silverio.



Além da questão do ganho de peso, outro assunto relacionado à ingestão da carne é sobre doenças cardiovasculares. "Muitas vezes, ouvimos dizer que o consumo de carne vermelha está ligado a doenças cardiovasculares. No entanto, vale lembrar que a ciência por trás dessa afirmação é mais complicada do que parece. Nesse sentido, um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology (Revista do Colégio Americano de Cardiologia) analisou a relação entre o consumo de carne vermelha e o risco de doenças cardiovasculares."

Os resultados mostraram que não há uma ligação clara entre o consumo de carne vermelha não processada e doenças cardiovasculares. "O problema muitas vezes está relacionado ao consumo de carnes processadas, ricas em aditivos e conservantes, não na carne que compramos no açougue", desmistifica a nutricionista.

Afinal, comer muita carne pode engordar? "Não. A dieta carnívora, quando praticada corretamente, com orientação, escolhendo boas fontes de carne, evitando as processadas, é uma estratégia saudável para a maioria das pessoas", indica Fabiane.