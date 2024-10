O Dia Mundial do Pão, um dos alimentos favoritos dos brasileiros, é celebrado nesta quarta-feira (16). De acordo com a a última Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o alimento ocupa a quarta posição entre os alimentos mais consumidos no país, ficando atrás apenas do café, arroz e feijão. Afinal, ele é um vilão ou aliado das dietas? A resposta é nenhum dos dois.

Para Lidiane Pereira Magalhães, nutricionista do Hospital São Paulo da Unifesp, é importante determinar um objetivo nutricional, se quer perder peso ou ganhar massa muscular, por exemplo (veja mais detalhes abaixo). No entanto, ela pontua que o pão não é o único fator envolvido na dieta e "não precisa ser eliminado do seu dia-dia". "A palavra dieta leva a um conceito restritivo algumas vezes. Mas o pão não é a única questão envolvida que determina que você vai alcançar seu objetivo. É necessário que seja feito um cardápio completo do dia-dia", explica.



O processo de fermentação natural, por exemplo, vem ganhando visibilidade, principalmente a partir da pandemia, quando as pessoas passaram a fazer seus próprios pães. No entanto, segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) os pães mais consumidos são o tradicional pão francês (também conhecido como cacetinho, pão de sal), o pão de forma e a bisnaguinha.

Já em relação às receitas mais consumidas em casa, os brasileiros optam pelo sanduíche caseiro, cachorro quente, bauru de forno e torrada. Para Lidiane, o pão representa uma questão emocional e afetivo aos brasileiros. "Para muitas pessoas, o dia não começa sem um pãozinho. Geralmente, pão com manteiga, margarina e o café com leite. Aquele pãozinho fresco, café da tarde, dá sempre uma sensação de carinho. Se a pessoa gosta do alimento, ele não deve ser retirado do dia-dia, a não ser que haja restrição necessária", ressalta.

Como escolher o pão ideal?

Segundo a nutricionista Bianca Gonçales, as opções mais saudáveis de pão são os integrais, de centeio, sem glúten, fermentação natural e multigrãos. "O pão é um alimento básico que oferece carboidratos essenciais para energia. Também pode ser uma fonte de fibras, vitaminas e minerais, dependendo do tipo escolhido. Além disso, é versátil e pode ser incluído em diversas refeições.", ressalta.

Para escolher o pão ideal de acordo com o seu objetivo: para perda de peso, por exemplo, o ideal é pão integral ou de centeio, que oferece fibras e saciedade. Já para ganho de massa muscular opte por aqueles ricos em proteínas, como os que contêm grãos variados ou sementes.

De acordo com Bianca, na hora de escolher o pão mais saudável também é necessário considerar alguns fatores como alimentos como poucos ingredientes e sem aditivos químicos, além de ser rico em fibras e com baixa quantidade de açúcar e farinha branca.

Lidiane, por outro lado, não demoniza os alimentos com farinha branca, mas ressalta que é sempre importante "experimentar coisas novas". "Se você nunca experimentou o integral, experimente. Se você gostar, passe a consumir. Não existe algo que sirva para todo mundo, para cada pessoa é de uma forma, somos indivíduos diferentes, com organismos diferentes", disse.

