Cereal: descubra mitos e verdades por trás do alimento criado em 1894

Estudos em países como México, Espanha, Reino Unido e França mostram que consumir cereais com leite, no café da manhã, é mais nutritivo e menos calórico do que outros alimentos associados à refeição (foto: ImagesBG/ Pixabay ) No último 7 de março foi celebrado mundialmente o “Dia do Cereal”. Ter uma alimentação equilibrada depende de boas escolhas. E toda dieta adequada tem cereais, que são ricos em proteína, minerais, vitaminas e gorduras boas. Além disso, eles têm fibras que ajudam o metabolismo, a digestão, reduzem o colesterol e o risco para outras doenças.





1 - Cereais são a base da alimentação

Sabe-se que o equilíbrio, variedade e moderação são peças-chave para uma alimentação saudável e o grupo dos cereais é fundamental para isso, visto que fornece energia para as atividades diárias e o consumo recomendado para um adulto é de 6 porções/dia. Fonte de fibras, vitaminas , minerais e energia, inclui o grupo que abrange arroz, milho, trigo, aveia e centeio na rotina de alimentação é uma opção inteligente e nutritiva.

2 - Cereais fomentam a sustentabilidade

Além de seu valor nutricional , em termos ambientais, os cereais são considerados opções com um menor impacto para o planeta, pois podem representar uma pegada hídrica e de carbono menor em comparação às outras fontes alimentares, como alimentos de origem animal.

Com diversos estudos publicados sobre o tema, incluindo uma análise disseminada em 2023 e baseada na Pesquisa Nacional de saúde dos Estados Unidos (NHANES), relata-se que os cereais ajudam crianças e adultos a alcançar uma ingestão adequada de carboidratos, fibras, cálcio, ferro, zinco, potássio, vitaminas do complexo B, A e D, em relação aos que não consumiam os grãos. “Os cereais Kellogg's são fortificados com vitaminas e minerais como ferro, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina D, zinco e cálcio, nutrientes importantes para o bom funcionamento de todo o corpo, além de terem um papel importante para imunidade e concentração”, explica a nutricionista Elisa Gómez do Instituto de Nutrição e Saúde da Kellogg.

4 - A combinação de cereais com leite garante mais nutrição

Diversos estudos conduzidos mundialmente, incluindo países como México, Espanha, Reino Unido e França, mostram que consumir cereais com leite, no café da manhã, é mais nutritivo e menos calórico do que outros alimentos associados à refeição, como pães, ovos, bacon e cream cheese. A quantidade de sódio também é significativamente menor. O leite, por sua vez, se soma às vitaminas e minerais encontrados no cereal e aumenta a quantidade de nutrientes, incluindo proteínas, cálcio, fósforo, potássio, entre outros na dieta, além de ser uma combinação saborosa e que é a preferência de 95% dos consumidores de cereais.