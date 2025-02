Tudo sobre a ameixa: os benefícios de inserir a fruta na dieta

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Rica em fibras, vitaminas e minerais que contribuem para o sistema imunológico, ela ajuda a regularizar o trânsito intestinal, fortalece a resistência muscular e auxilia na redução da ansiedade. Fruta versátil e acessível, a ameixa está disponível tanto na versão fresca quanto seca. Professora de nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Pollyana Ayub indica o consumo regular desta fruta para uma alimentação mais saudável e equilibrada.





A nutricionista lembra que a ameixa é uma fruta nutritiva e popular no Brasil, consumida tanto in natura quanto em forma de geleias, sucos e compotas. “Entre seus principais benefícios, estão o fornecimento de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina C, que fortalece a imunidade, vitamina A, que melhora a saúde dos olhos e contribui para a imunidade, e potássio, que auxilia na regulação da pressão arterial”.





Segundo Pollyana, a ameixa é fonte de substâncias antioxidantes, como flavonoides e fenóis, que ajudam a proteger as células contra os efeitos dos radicais livres. O benefício principal do consumo é sua contribuição para o funcionamento do intestino, prevenindo e combatendo a constipação devido ao efeito laxativo natural e à presença de sorbitol. “Para pessoas com diabetes ou resistência à insulina, a ameixa ainda auxilia no controle dos picos de glicemia por ser rica em fibras.”





Sobre a prevenção de doenças, a ameixa pode ajudar em algumas condições, uma vez que seus antioxidantes reduzem o impacto dos radicais livres, que estão associados ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas, como as cardiovasculares. A docente do CEUB frisa que sua potente ação na regulação intestinal também ajuda a manter a saúde do sistema digestivo.





Consumo moderado





Embora ofereça muitos benefícios à saúde, Pollyana alerta que a ameixa deve ser consumida com cautela em algumas situações. Indivíduos com trânsito intestinal acelerado podem experimentar efeitos laxativos mais intensos, como diarreia. “Pacientes com doenças renais devem se atentar ao acúmulo de potássio, que pode levar a alterações no ritmo cardíaco. Já os diabéticos devem evitar versões de ameixa seca que contenham açúcar adicionado, para não elevar a glicemia.”





Para incluir a ameixa de modo funcional na dieta, Pollyana recomenda seguir a recomendação de um nutricionista, por meio de um plano alimentar personalizado. “Ao consumir alimentos ricos em fibras, como a ameixa, é importante realizar a gestão da constipação intestinal com água, para evitar o efeito contrário”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia