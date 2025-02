Tadalafila nas academias: o que está por trás dessa febre?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A tadalafila é um medicamento aprovado para o tratamento da disfunção erétil e da hiperplasia prostática benigna. Sua ação ocorre através da inibição da enzima fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5), o que promove o relaxamento dos músculos lisos e a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso resulta em um aumento do fluxo de sangue, facilitando a ereção.

Nos últimos tempos, no entanto, a substância passou a circular nas academias como um suposto potencializador do desempenho muscular. A justificativa para esse uso seria o aumento da vasodilatação, melhorando a chegada de oxigênio e nutrientes aos músculos durante os treinos.



Contudo, até o momento, não existem estudos conclusivos que comprovem que a tadalafila auxilia no crescimento muscular ou na melhora da performance esportiva. O que ocorre é uma interpretação equivocada dos efeitos do medicamento. “A dilatação dos vasos sanguíneos promovida pela tadalafila pode dar a sensação de músculos mais cheios e vascularizados, o que muitos praticantes de musculação associam ao crescimento muscular. No entanto, isso não significa que há um real aumento de hipertrofia”, destaca o médico Ronan Araujo.



Além disso, o uso da tadalafila sem necessidade médica pode comprometer o equilíbrio do sistema cardiovascular, aumentando o risco de efeitos colaterais graves.



O aumento do uso da tadalafila no mundo fitness pode ser explicado por alguns fatores:

Efeito vasodilatador e sensação de “pump” muscular: alguns usuários relatam que, ao utilizar o medicamento, sentem um aumento na vascularização durante os treinos

a ideia de que uma circulação sanguínea aprimorada pode melhorar a é um dos atrativos da substância Uso por influenciadores digitais: a disseminação da tadalafila como um “segredo” do mundo fitness está sendo impulsionada por alguns praticantes de musculação que propagam benefícios sem embasamento científico

Os riscos e efeitos colaterais

O uso inadequado da tadalafila pode causar uma série de efeitos colaterais, que variam de leves a potencialmente fatais. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns são:

Dores musculares e nas costas: devido ao relaxamento dos vasos sanguíneos e ao aumento do fluxo sanguíneo, algumas pessoas experimentam dores musculares difusas

Efeitos colaterais graves:

Pressão arterial baixa: como a tadalafila dilata os vasos sanguíneos, pode ocorrer uma queda repentina da pressão arterial, levando a tontura e desmaios

“Outro ponto crítico é o uso combinado da tadalafila com outros estimulantes, como pré-treinos e termogênicos. Essa combinação pode levar a uma carga excessiva sobre o sistema cardiovascular, potencializando os riscos de arritmias, infarto e até mesmo morte súbita”, alerta Ronan Araujo.



Mulheres também estão usando?

Surpreendentemente, o uso da tadalafila não se restringe ao público masculino. Algumas mulheres também começaram a utilizar o medicamento na tentativa de melhorar o fluxo sanguíneo e o desempenho físico. No entanto, a segurança do uso da tadalafila em mulheres saudáveis e sem disfunções vasculares não é bem estabelecida, e os riscos ainda são pouco explorados pela ciência.



Além disso, por atuar na vasodilatação, a tadalafila pode causar efeitos indesejados como alterações na pressão arterial e aumento da sensibilidade nas mucosas, resultando em desconforto durante os treinos.



Vale a pena?

Especialistas em nutrologia e cardiologia destacam que não há justificativa para o uso de tadalafila com a intenção de ganho muscular ou melhora da performance esportiva. Seus efeitos benéficos são específicos para disfunções vasculares e disfunção erétil, não para hipertrofia ou resistência física.



O ganho muscular está diretamente relacionado a uma nutrição adequada, treinamento progressivo e descanso adequado, não ao uso de substâncias vasodilatadoras sem necessidade médica. “O uso indevido da tadalafila pode mascarar problemas cardiovasculares e gerar efeitos colaterais sérios. Não há evidências científicas que sustentem seu uso para ganho muscular, e os riscos podem ser grandes para quem faz uso indiscriminado”, enfatiza o médico.