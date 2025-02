Tadalafila faz mal?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A tadalafila, também conhecida por Cialis, é um medicamento originalmente destinado ao tratamento da disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e hipertensão arterial pulmonar - sendo esses benefícios comprovados cientificamente. O fármaco age, em média, a partir de 30 minutos, podendo ter ação por até 36 horas, segundo sua bula que enfatiza que não deve ser usado por homens que não apresentam disfunção erétil.

Mesmo com essas orientações, a tadalafila tem ganhado popularidade entre frequentadores de academias que buscam aprimorar o desempenho físico. A principal motivação para o uso no ambiente fitness é seu efeito vasodilatador, que poderia, teoricamente, aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos durante os treinos.

Alguns usuários relatam sensação de "pump" muscular e melhoria na resistência cardiovascular. No entanto, não há evidências científicas que comprovem tais benefícios em indivíduos saudáveis. Um estudo publicado no "British Journal of Sports Medicine" avaliou os efeitos de uma dose única do medicamento em atletas saudáveis e não encontrou impacto significativo na performance.



Waldyk Alisson, médico com pós-graduação em nutrologia esportiva e endocrinologia, destaca que o uso inadequado da tadalafila pode acarretar uma série de efeitos colaterais, que variam de leves a potencialmente fatais. Entre os riscos estão:

Dores de cabeça

Problemas digestivos

Dores nas costas

Rubor facial

E, em casos mais graves, complicações cardiovasculares

Além disso, a combinação da substância com outros medicamentos, especialmente aqueles que contêm nitratos, pode provocar uma queda perigosa na pressão arterial.

Em janeiro de 2024, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) emitiu um alerta para os perigos do uso indiscriminado da tadalafila. O uso sem acompanhamento médico apropriado pode resultar em uma série de efeitos colaterais indesejados, como dores de cabeça, problemas digestivos, dores nas costas e rubor facial. "A automedicação com tadalafila, especialmente sem orientação médica, pode mascarar condições subjacentes ou interagir com outros tratamentos em andamento, colocando a saúde do usuário em risco", reforça Waldyk.

A dose utilizada por quem consome tadalafila em academias costuma ser de 5 mg ao dia, inferior à padrão de 20 mg utilizada no tratamento da disfunção erétil. No entanto, mesmo em doses menores, o uso sem necessidade médica pode comprometer o equilíbrio do sistema cardiovascular, aumentando o risco de efeitos colaterais graves.

Especialistas advertem que o uso recreativo ou sem necessidade médica pode levar a uma dependência psicológica, onde o indivíduo acredita que não pode obter uma ereção ou desempenho adequado sem o medicamento. Portanto, é fundamental que a tadalafila seja utilizada somente sob prescrição e supervisão médica, garantindo que seja apropriada para o paciente e que os benefícios superem os riscos.

Em resumo, embora a tadalafila seja eficaz e segura quando utilizada conforme prescrição médica para condições específicas, seu uso indiscriminado no ambiente das academias, sem orientação profissional, pode trazer mais malefícios do que benefícios.