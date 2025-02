Uso da tadalafila por mulheres: o que diz a ciência?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Embora a tadalafila seja aprovada para o tratamento da disfunção erétil em homens e da hipertensão arterial pulmonar, seu uso tem se estendido para mulheres que buscam benefícios relacionados à circulação sanguínea. Além disso, as pessoas têm entrado na "onda" de usar o medicamento em busca de uma melhora no desempenho físico. No entanto, não há nenhuma indicação oficial para o uso feminino, e as evidências científicas sobre seus efeitos ainda são limitadas.



Segundo o médico Wandyk Alisson, pós-graduado em nutrologia esportiva e endocrinologia, algumas mulheres têm relatado melhora na lubrificação vaginal e na sensibilidade genital devido à vasodilatação promovida pelo medicamento. "Clinicamente, observa-se que há um aumento do fluxo sanguíneo para a região pélvica, o que pode influenciar a excitação e o prazer sexual. No entanto, isso não acontece com todas as mulheres", explica.

Pesquisas também investigam o potencial da tadalafila no tratamento de condições vasculares específicas, como a síndrome de Raynaud. "A substância pode beneficiar mulheres com essa condição ao melhorar a função endotelial e promover vasodilatação, mas ainda não há estudos robustos que validem essa aplicação", pontua.

Apesar desses relatos, o especialista alerta para os riscos do uso da substância sem acompanhamento médico. Como a fisiologia do homem é diferente da fisiologia da mulher, os efeitos do medicamento podem variar. Segundo Wandyk, algumas mulheres apresentam boa resposta, enquanto a maioria não tem benefícios significativos. Porém, o uso indiscriminado pode causar quedas de pressão arterial, desconforto nas mucosas e outros efeitos adversos.

Estudos sobre inibidores da enzima PDE5 em mulheres ainda são inconclusivos. "A literatura científica sugere que as diferenças biológicas entre homens e mulheres influenciam a resposta ao medicamento, tornando os resultados inconsistentes. Por isso, o uso da tadalafila por mulheres deve ser feito com cautela e sempre sob orientação médica", reforça o especialista.