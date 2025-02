Rotina estudantil deve manter frequência e saúde emocional

As notas são uma grande preocupação dos estudantes, pais e responsáveis, por indicarem o nível de aprendizado, propiciando avançar e concluir o processo de aprendizagem. Uma questão crucial é entender que o bom resultado requer bem-estar e manter a qualidade da saúde mental.



Os três últimos anos de estudos, durante o chamado ensino médio, são considerados os mais preocupantes para os discentes. Afinal, indica a chegada de um momento determinante: a oportunidade de ingressar em uma universidade pública e iniciar a formação profissional, processo que define a carreira.

Durante o segundo semestre do 3º ano ocorre uma pressão ainda maior, pois, significa que faltam poucos meses para encerrar a preparação para uma avaliação importante: o Enem. O período gera muitas dúvidas, inseguranças, ansiedade e o medo de não dar conta e falhar.

A verdade é que existem diferentes maneiras para incrementar os estudos. Considerando a quantidade de matérias, a melhor delas é manter uma dedicação mais prolongada, estabelecendo uma rotina planejada e equilibrada, além da fase de prova, evitando a sobrecarga.



Vale alertar que só estudar é bastante desgastante, principalmente em relação à mente. Dessa forma, deve-se observar quedas de rendimento e foco, pois podem afetar a autoestima e a saúde mental dos jovens, sendo que, muitos deles, recebem cobrança de todos os lados, tanto de professores, quanto dos responsáveis e de si mesmos.

Assim, é preciso lembrar que apesar de os estudos serem essenciais, não basta passar todos os dias com a cara enfiada nos livros. Deve-se entender que, a frequência é melhor que o excesso e a saúde do corpo, principalmente, a mental, devem ser consideradas.



Durante a criação de uma rotina, os jovens ainda precisam programar atividades para lazer, como ouvir música, assistir um filme ou série, ler um livro e-ou sair com os amigos. Além disso, é crucial praticar atividade física, manter uma alimentação saudável, dormir bem e cuidar da mente, ressaltando que, quando combinadas, promovem maior bem-estar e concentração, melhorando o aprendizado.

