Rinite e sinusite: como aliviar os sintomas com alimentação?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Você sabia que, no Brasil, a rinite alérgica é a doença respiratória mais comum? Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) mostram que cerca de 30% da população brasileira tem rinite. A doença não é contagiosa e pode ter fator hereditário. Quanto à sinusite, de acordo com o SIH/SUS, entre 2019 e 2023, o Brasil registrou 13.731 internações por sinusite crônica. A maior parte dessas internações ocorreu nas regiões Sudeste e Sul. A sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios da face e do nariz, que pode ser causada por vírus, bactérias ou alergias.

O que muita gente não sabe sobre ambas as doenças é que a raiz do problema pode estar no intestino, como explica a nutricionista, pesquisadora e CEO da Nutri Secrets, Aline Quissak: “Esse órgão desempenha um papel essencial no equilíbrio imunológico do corpo e pode influenciar diretamente no surgimento de alergias e problemas respiratórios. Antes de recorrer a medicamentos como antialérgicos e soros, uma abordagem natural e eficaz é cuidar da alimentação. Existem alimentos que ajudam a fortalecer o intestino e, consequentemente, reduzem os sintomas da rinite e sinusite”.

O intestino e a relação com as alergias

Ainda de acordo com Aline, para entender como o intestino está funcionando, é importante sempre observar as nossas fezes. Um intestino regulado apresenta fezes afundadas, formato cilíndrico e evacuação sem cólicas. “Se houver alterações, como fezes flutuantes, resíduos excessivos ou cólicas, pode ser um indício de desequilíbrio intestinal.” A boa notícia é que ajustes na alimentação podem contribuir significativamente para o fortalecimento do intestino e redução das alergias respiratórias e seus sintomas.

Alimentos que ajudam no combate à rinite e sinusite

Aloe Vera

O suco de Aloe Vera, certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tem propriedades cicatrizantes que ajudam na renovação das células intestinais. Recomenda-se consumir duas colheres de sopa em jejum e mais duas antes de dormir.

Probióticos

Os probióticos são bactérias benéficas que regulam o intestino, auxiliando na produção de hormônios antialérgicos. Para potencializar os efeitos, consuma no mínimo cinco milhões de UFC diluídos em chá de erva-doce antes de dormir por pelo menos 30 dias. Adicionar duas castanhas-do-pará ao consumo ajuda a fixar os probióticos no organismo.

Óleo essencial de eucalipto

A inalação do óleo essencial de eucalipto alivia a congestão nasal. Use 3 gotas em 200 ml de água filtrada para inalação no banho ou em um inalador. Não ingerir o óleo.

Alimentos específicos para rinite e sinusite

Para rinite:

Frutas: acerola, melancia e morango

acerola, melancia e morango Vegetais: brócolis

brócolis Proteínas: ovo de codorna

ovo de codorna Gorduras saudáveis: abacate

Sugestão de consumo: pelo menos três vezes por semana, inclua cinco ovos de codorna, 1 xícara de brócolis e 3 colheres de sopa de abacate na sua alimentação.

Chá recomendado: duas vezes ao dia, prepare uma infusão com chá de rosa mosqueta e chá de frutas vermelhas, abafando por 5 minutos antes de beber.

Para sinusite:

Frutas: mamão, kiwi e melão

mamão, kiwi e melão Vegetais: espinafre e cenoura

espinafre e cenoura Proteínas: tilápia

Sugestão de consumo: regularmente, inclua 1 xícara de espinafre refogado no alho e azeite extravirgem, 1/2 xícara de cenoura ralada crua e 150g de tilápia.

Chá recomendado: pela manhã e à tarde, prepare um chá com gengibre ralado (1 colher de chá), suco de meio limão e 5 gotas de própolis alcoólico 11% v/v. Abafe por 8 minutos antes de consumir.

Embora a alimentação seja uma grande aliada no combate às alergias respiratórias, a avaliação de um especialista é fundamental para um tratamento adequado. "Esses alimentos ajudam a reduzir os sintomas da rinite e sinusite, mas não substituem a necessidade de acompanhamento médico", ressalta a nutricionista. Cuidar do intestino e manter uma alimentação equilibrada pode ser um passo essencial para melhorar a saúde respiratória e qualidade de vida.