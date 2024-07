A rinite alérgica pode ser controlada e gerenciada com tratamentos adequados, mas não pode ser completamente curada

Os sintomas são conhecidos e os fatores que a provocam também. A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal, que ocasiona espirros, coriza, congestão nasal, coceira no nariz, garganta e olhos, podendo ainda estar associada à sensação de cansaço, dor de cabeça e, até mesmo, perda de olfato. As causas dessas reações, por sua vez, quase sempre estão associadas ao contato com poeira, pólen, ácaros e pelos de animais.





O que muita gente não sabe é que a origem desse problema pode estar ligada a fatores genéticos. Ou seja, filhos que têm pais com rinite são mais predispostos a desenvolver os sintomas ao longo da vida.





"Estudos científicos mostram que a predisposição genética desempenha um papel importante no desenvolvimento da rinite alérgica. Se um ou ambos os pais têm rinite alérgica, há uma maior probabilidade de que seus filhos também desenvolvam a condição", confirma a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy.





A médica pondera, no entanto, que a presença de fatores ambientais, como a exposição a alérgenos, também desempenha um papel significativo no desencadeamento da rinite alérgica. Ou seja, além da ligação consanguínea, os meios em que se vive e frequenta podem ser variáveis decisivas nesta equação.





"A combinação de fatores genéticos e ambientais é o que realmente faz a diferença para o desenvolvimento e manifestação da rinite alérgica em indivíduos predispostos", explica a especialista.





Em qualquer idade





Cristiane também destaca que a rinite alérgica pode aparecer em qualquer idade. "A rinite pode surgir em qualquer momento da vida. Embora muitas vezes se manifeste na infância, a rinite alérgica também pode surgir na adolescência ou na idade adulta, mesmo em pessoas que nunca tiveram sintomas antes. Portanto, é importante estar atento aos sintomas e procurar orientação médica para um diagnóstico correto e um tratamento adequado”, enfatiza.





Em mulheres





Outro aspecto curioso, que muitos desconhecem, é que a rinite alérgica é mais comum em mulheres do que em homens. "Estudos mostram que as mulheres têm uma maior prevalência de rinite alérgica em comparação com os homens. Essa diferença pode ser atribuída a fatores hormonais", explica.





Existe vacina?





Com relação ao tratamento, a médica destaca que existem várias formas de combater, assim como de prevenir a rinite alérgica. Uma delas é a imunoterapia específica para rinite, também conhecida como vacina de alergia.





“A imunoterapia funciona expondo gradualmente o paciente a pequenas quantidades do alérgeno. Isso ajuda a dessensibilizar o sistema imunológico, reduzindo a resposta alérgica do corpo ao alérgeno, ao longo do tempo, os sintomas da rinite alérgica e a necessidade de medicamentos a longo prazo”, reitera.





Ainda assim, o mais comum é o uso de medicamentos como anti-histamínicos, corticosteroides nasais e descongestionantes, para minimizar as reações. E para prevenir a rinite, claro, evitar o contato com alérgenos – ou seja, poeira, pólen, ácaros e pelos de animais.





Seja de um jeito, seja de outro, a especialista pondera que, antes de mais nada, é importante consultar um otorrinolaringologista para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado.





Existe cura?





Com relação à possibilidade de cura da rinite, Cristiane esclarece que isso ainda não é possível hoje. “A rinite alérgica pode ser controlada e gerenciada com tratamentos adequados, mas não pode ser completamente curada. No caso da imunoterapia, pode-se até criar uma resistência ao que a pessoa é alérgica.”