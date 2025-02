Quais alimentos ajudam a aliviar as dores da fibromialgia?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A fibromialgia é uma síndrome reumática caracterizada por dor musculoesquelética crônica e difusa, além de sintomas como fadiga, inchaço (principalmente nas mãos, costas e braços), distúrbios do sono e dificuldades cognitivas, como lapsos de memória e falta de concentração. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira. Entre os pacientes diagnosticados, de sete a nove em cada dez são mulheres.









Embora sua causa ainda não seja totalmente compreendida, fatores como depressão, estresse e disfunção do sistema nervoso central estão frequentemente associados à condição. Além disso, inflamação de baixo grau, cefaleia, tontura, zumbido, dor torácica atípica, palpitações, desconfortos gastrointestinais (como dor abdominal, constipação, diarreia e dispepsia), tensão pré-menstrual, urgência miccional e alterações na microbiota intestinal também podem estar relacionados ao seu desenvolvimento. Diante desses sintomas, é essencial buscar acompanhamento profissional.







O papel da alimentação no tratamento





A nutricionista clínica e mentora em vida saudável Jhenevieve Cruvinel destaca que a alimentação desempenha um papel fundamental tanto na prevenção quanto no controle da fibromialgia. Segundo ela, a deficiência de micronutrientes como vitamina B12, magnésio e selênio pode agravar sintomas como fadiga, dores e depressão.





Uma dieta equilibrada contribui para a redução da inflamação, melhora da microbiota intestinal e otimização do metabolismo energético, ajudando a aliviar os sintomas da doença. “Uma estratégia alimentar anti-inflamatória, rica em gorduras boas e minerais, traz muitos benefícios. Estudos demonstram que os alimentos têm o poder de atuar em processos inflamatórios, reduzindo a dor e o mal-estar”, explica.





Alimentos recomendados





Entre os alimentos que podem auxiliar no alívio dos sintomas da fibromialgia, a especialista recomenda:

Fontes de ômega-3: peixes como sardinha, atum, salmão e cavalinha, além de linhaça e chia, que possuem efeitos anti-inflamatórios

peixes como sardinha, atum, salmão e cavalinha, além de linhaça e chia, que possuem efeitos anti-inflamatórios Fontes de polifenóis: azeite de oliva extravirgem, chás branco, preto e verde, maçã, laranja, uva, castanhas e linhaça. Esses antioxidantes ajudam a modular a resposta inflamatória e combatem o estresse oxidativo

azeite de oliva extravirgem, chás branco, preto e verde, maçã, laranja, uva, castanhas e linhaça. Esses antioxidantes ajudam a modular a resposta inflamatória e combatem o estresse oxidativo Flavonoides: presentes em frutas vermelhas (morango, mirtilo, framboesa, romã, cereja, uva e amora) e vegetais como cebola, pimentão, espinafre, brócolis, couve, alface e tomate. Também estão nos chás mencionados e no chocolate amargo. Esses alimentos auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares, na função cerebral e no combate ao envelhecimento precoce

presentes em frutas vermelhas (morango, mirtilo, framboesa, romã, cereja, uva e amora) e vegetais como cebola, pimentão, espinafre, brócolis, couve, alface e tomate. Também estão nos chás mencionados e no chocolate amargo. Esses alimentos auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares, na função cerebral e no combate ao envelhecimento precoce Curcumina: encontrada na cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na redução de dores crônicas, além de contribuir para a prevenção do câncer e a melhora dos sintomas de Parkinson e Alzheimer

encontrada na cúrcuma, tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar na redução de dores crônicas, além de contribuir para a prevenção do câncer e a melhora dos sintomas de Parkinson e Alzheimer Alimentos fermentados: iogurte natural, kefir, kombucha e chucrute são importantes para pacientes com fibromialgia, que frequentemente apresentam disbiose intestinal e inflamação sistêmica. Esses alimentos ajudam a regular a flora intestinal, reduzindo a sensibilidade à dor

iogurte natural, kefir, e chucrute são importantes para pacientes com fibromialgia, que frequentemente apresentam disbiose intestinal e inflamação sistêmica. Esses alimentos ajudam a regular a flora intestinal, reduzindo a sensibilidade à dor Minerais: banana, abacate, ameixa, vegetais verde-escuros, milho, nozes, amêndoas, castanha-do-pará, aveia e ovos são ricos em magnésio, selênio e zinco. Esses nutrientes auxiliam na redução do estresse, melhoram a função cognitiva e promovem o relaxamento muscular.





O que evitar na dieta





Pacientes com fibromialgia devem restringir o consumo de alimentos ultraprocessados, que contêm aditivos, gorduras trans e açúcares refinados. Esses ingredientes agravam a inflamação e intensificam os sintomas da doença.





Entre os principais vilões estão:

Refrigerantes, sucos e bebidas açucaradas Carnes processadas e embutidos Frituras, bolachas, doces e fast food Álcool e excesso de cafeína (café, energéticos e bebidas com cafeína)





Suplementação e hidratação





Alguns suplementos podem auxiliar no controle da fibromialgia, mas devem ser utilizados com orientação médica ou nutricional. Entre os mais indicados estão vitamina E, vitamina D, ômega-3, coenzima Q10 (que auxilia na produção de energia e na redução do estresse oxidativo) e minerais, especialmente o magnésio.





Além disso, manter-se bem hidratado melhora a circulação sanguínea, favorece a desintoxicação do fígado e contribui para a lubrificação das articulações, potencializando os efeitos da alimentação e da suplementação.





Estilo de vida





A fibromialgia tem múltiplos fatores desencadeantes, incluindo componentes emocionais. Por isso, um estilo de vida saudável é essencial para o controle da doença.





Entre as práticas recomendadas estão:





Atividade física regular: optar por exercícios de baixo impacto, como pilates, caminhada, natação e ioga.

optar por exercícios de baixo impacto, como pilates, caminhada, natação e ioga. Higiene do sono: estabelecer uma rotina de sono adequada para reduzir fadiga e dor.

estabelecer uma rotina de sono adequada para reduzir fadiga e dor. Gerenciamento do estresse: técnicas como meditação, respiração consciente e terapia podem ser benéficas.

técnicas como meditação, respiração consciente e terapia podem ser benéficas. Contato com a natureza e redes de apoio: manter relações saudáveis e momentos de lazer contribuem para o bem-estar.





A fibromialgia é uma condição complexa e exige uma abordagem integrativa, unindo alimentação, atividade física e suporte emocional. Com essas estratégias, é possível melhorar a qualidade de vida e reduzir os impactos da doença no dia a dia.