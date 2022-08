Kombucha: conheça 5 benefícios para o corpo e a mente

Durante o processo de fermentação da kombucha, o ferro e a cafeína são liberados, fazendo da bebida um 'motor' de energia para o organismo (foto: K-happy/Divulgação)

Já imaginou uma bebida leve, suave, refrescante, de baixa caloria e que ao mesmo tempo proporciona diversos benefícios para o organismo? Sim, ela existe e se chama kombucha. Consumida há milhares de anos por diversas comunidades, ela tem revolucionado o mercado por proporcionar experiências diferenciadas graças aos ingredientes que auxiliam nos cuidados com a mente e o corpo.





Desenvolvida a partir da fermentação de chá verde ou preto por uma cultura de bactérias e levedura conhecidas como ‘scoby’, a kombucha é considerada um poderoso probiótico por conter uma grande quantidade de lactobacilos vivos, as famosas bactérias “boas”, que contribuem na regeneração e no fortalecimento da flora intestinal





“Muitas pessoas nem imaginam que o intestino, de acordo com alguns estudos, é considerado o nosso ‘segundo cérebro’ e mantê-lo regulado e saudável reflete na qualidade de vida, na imunidade, no humor e no bem-estar. Com isso, o consumo regular de kombucha , com suas altas propriedades que refletem na saúde do órgão, torna-se realmente um grande aliado”, enfatiza Elaine Pádua, nutricionista pós-graduada em nutrição funcional.





A profissional listou outros benefícios da bebida para você incorporá-la, desde já, no seu dia a dia.





O probiótico contém uma grande quantidade de lactobacilos vivos, que contribuem para o fortalecimento da flora intestinal (foto: Pixabay/Reprodução)





Probiótico dos deuses





Sistema imunológico mais forte





Naturalmente, o intestino produz células de defesa e o consumo regular de kombucha, devido às suas propriedades, aumenta a produção, fortalecendo o sistema imunológico como um todo. “As pessoas que têm gripes e resfriados frequentes, ou seja, que estão sempre com algum comprometimento de saúde, ao incluir a kombucha na sua rotina passam a ter uma modulação intestinal, melhorando a microbiota e, consequentemente, tendo uma produção mais eficiente das células imunológicas”, explica a nutricionista.





Ledo engano quem dissocia o consumo da bebida com o inverno. A kombucha, apesar de ser consumida gelada, como auxilia na imunidade do corpo, deixa o organismo menos suscetível a determinadas doenças.





Melhora dos problemas digestivos

Os micro-organismos presentes na fermentação da kombucha reforçam o trânsito intestinal e evitam incômodos, como a constipação e a diarreia. A bebida também ajuda a produzir enzimas que combatem o mal-estar digestivo.





Poderoso antioxidante

Rica em vitaminas C, K e do complexo B, a kombucha tem forte ação antioxidante e a sua ingestão frequente combate os famosos radicais livres, os maiores causadores do envelhecimento da pele.





Energético e estimulante





Durante o processo de fermentação da kombucha, o ferro, mineral responsável por melhorar o transporte de oxigênio no sangue, e a cafeína, com seu efeito estimulante, são liberados, fazendo da bebida um “motor” de energia para o organismo.





Antibiótico natural





A kombucha tem na sua formulação uma série de bactérias do bem, os famosos probióticos, e a sua ingestão regular “destrói” as bactérias ruins, que causam intoxicação alimentar e até infecções. A bebida pode ser ingerida diariamente, substituindo sucos e chás, em qualquer horário do dia, em jejum, antes ou depois das refeições e antes das atividades físicas, por exemplo. No entanto, antes de consumi-la, é importante verificar se a kombucha está na temperatura correta. A refrigeração é de extrema importância para manter suas propriedades, por isso, o ideal é que ela seja mantida entre 1°C e 6°C na geladeira.