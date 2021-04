Pesquisa da UFMG alerta para consumo da bebida fermentada kombucha

Muitas informações sobre benefícios da bebida ainda precisam de comprovação (foto: Reprodução/ TV UFMG) kombucha' foi tema de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que alerta para as doses seguras da substância. Uma bebida que está ‘em alta’ entre as pessoas com hábitos alimentares saudáveis não tem comprovação científica sobre sua funcionalidade probiótica. O '' foi tema de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que alerta para as doses seguras da substância.





04:00 - 11/04/2021 Relaxe com a ioga fermentação alcoólica e acética da infusão de chá da espécie Camellia sinensis. Essas folhas, podem originar o chá branco, verde, e o chá preto. Na produção tradicional da bebida, são utilizadas infusões dos chás verde ou preto. De acordo com o pesquisador Cosme Barbosa, doutor em Ciência de Alimentos e autor da pesquisa, o kombucha tem origem asiática e é obtido por meio daalcoólica e acética da infusão de chá da espécie Camellia sinensis. Essas folhas, podem originar o chá branco, verde, e o chá preto. Na produção tradicional da bebida, são utilizadas infusões dos chás verde ou preto.





O processo baseia-se na combinação de chá e açúcar junto ao inóculo, grupo de microrganismos que fermentam a infusão e é constituído por duas partes: sólida (polímeros de celulose, produzidos pelos próprios microrganismos) e uma parte líquida (infusão fermentada).





O inóculo tem leveduras, bactérias ácido-acéticas e bactérias ácido láticas, que se desenvolvem e produzem a bebida. Além disso, há também uma diminuição do Ph da parte líquida, que ajuda a eliminar a contaminação por microrganismos contaminados, que prejudicam o corpo humano.





Segundo o pesquisador, o estudo realizado na Faculdade de Farmácia da UFMG, tem objetivo de caracterizar o kombucha em partes químicas e farmacológicas. Entre os destaques da pesquisa, Cosme fala sobre alguns dados que já mostram propriedades da bebida, mas deixa um alerta: “Na literatura científica temos algumas alegações de alguns dados que já dão propriedade para a bebida, mas quero ressaltar que esses estudos foram feitos, majoritariamente, in vitro ou animais”.





De acordo com Cosme, existem dados sobre a propriedade antioxidade, atividade antimicrobiana e hepatoproteção, que é a proteção do fígado. Outros estudos estão sendo realizados para comprovar as teses sobre o kombucha, que é ‘uma bebida promissora’ e será bastante explorada.





“É uma bebida promissora, que vai ser bastante estudada e explorada nos próximos anos. Mas para a população em geral, é preciso tomar cuidado ao buscar dados sobre, porque temos muitas informações inverídicas circulando na internet. É preciso pesquisar em lugares seguros. Em uma busca rápida, encontramos centenas de alegações sobre o kombucha, mas poucas são comprovadas e algumas outras estão em estudo”, finaliza o doutor.

*Estagiáris sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira