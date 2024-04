Você já teve aquela sensação de perder o ar enquanto estava dormindo e acordou tossindo e agoniado? A apneia é um distúrbio em que a respiração é interrompida durante o sono, muitas vezes devido à obstruções nas vias respiratórias. Essas pausas podem durar segundos ou até minutos, provocando despertares noturnos e prejudicando a qualidade do mesmo.

Estima-se que no mundo cerca de 936 milhões de adultos, entre 30 e 69 anos, sofram com o problema. De acordo com o Ullyanov Toscano, médico cirurgião de cabeça e pescoço, além do acompanhamento médico, a alimentação pode ser uma aposta eficaz no tratamento.

“Uma dieta saudável à base de vegetais, frutas, grãos e um baixo consumo de alimentos de origem animal pode estar associada a um risco menor de desenvolver apneia obstrutiva do sono (AOS). Alguns alimentos e nutrientes específicos auxiliam na melhora do problema ao promover a saúde das vias respiratórias, reduzir a inflamação e facilitar a qualidade do sono”, comenta o cirurgião de cabeça da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Escolhas alimentares inteligentes

Peixes ricos em ômega-3: o consumo de peixes como salmão, sardinha, atum e truta, que são ricos em ácidos graxos ômega-3, pode ajudar a reduzir a inflamação nas vias respiratórias e melhorar a função pulmonar;

Frutas e vegetais coloridos: frutas e vegetais como morango, laranja, espinafre, couve e brócolis são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais;

Gengibre: tem propriedades anti-inflamatórias, facilitando a respiração durante o sono;

Alho: ele tem em sua composição minerais como zinco e alicina, que podem atuar como relaxantes naturais e contribuir para o adormecimento com mais facilidade. Além disso, contém compostos bioativos com efeito anti-inflamatório;

Chá de camomila: um dos principais calmantes utilizados para dormir, age no sistema nervoso, reduzindo a ansiedade e os níveis de cortisol, hormônio do estresse. Quem tem apneia do sono pode ser um dos maiores beneficiados, já que, nesta condição, os níveis de cortisol aumentam quando o distúrbio não é tratado;

Grãos e sementes: nozes, amêndoas, sementes de chia, de linhaça e de abóbora são fontes de ácidos graxos, ômega-3, antioxidantes e minerais;

Mel: tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a acalmar a garganta e reduzir o desconforto associado a apneia do sono;

Cúrcuma: contém curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Plano de tratamento

“Vale ressaltar que esses alimentos podem complementar um plano de tratamento para apneia do sono, mas não substituem as recomendações médicas. Consulte sempre um profissional de saúde qualificado para avaliação, diagnóstico e tratamento adequado. Além disso, é fundamental adotar um estilo de vida saudável, incluindo dieta equilibrada, atividade física regular e sono adequado”, destaca o especialista.